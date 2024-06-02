CNN: Трампа выдвинут на пост президента, несмотря на решение суда

Экс-президент США Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, независимо от решения суда в Нью-Йорке, запланированного на 11 июля. Об этом заявила Лара Трамп, сопредседатель Национального комитета Республиканской партии и невестка Дональда Трампа
«Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии. Это главное», — заявила Лара Трамп в интервью CNN.
Она также указала, что «окончательный вердикт» в отношении Трампа вынесут американские избиратели на выборах 5 ноября. Лара Трамп призвала сторонников сохранять спокойствие и поддержать Трампа своим голосом. «Я уверена, что он станет 47-м президентом [США]», — добавила она, отмечая готовность партии признать любой исход выборов, если они пройдут честно и прозрачно.
Ранее, 30 мая, жюри в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за фальсификацию финансовых документов своей компании Trump Organization, передает RT. Республиканец был признан виновным по 34 пунктам обвинения. Приговор будет оглашен за несколько дней до национального съезда Республиканской партии.
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