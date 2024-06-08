На выставке трофеев НАТО свердловчан позвали служить по контракту

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Уральцам предлагают заключить с Минобороны контракт (архивное фото) Фото:

Посетителей выставки вооружения НАТО в Верхней Пышме приглашают служить по контракту. Многие проявляют интерес, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На экспозиции развернут мобильный комплекс пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа. Присутствующие проявляют интерес, задают вопросы, записываются», — сказал журналист.

Пункт по набору контрактников будет работать в Верхней Пышме 8 и 12 июня — в День России. Цель выставки — продемонстрировать успехи российской армии в зоне СВО, объяснил URA.RU один из организаторов. «Популяризация героических подвигов военнослужащих Центрального военного округа и патриотическое воспитание — вот главные задачи этого мероприятия», — сказал собеседник.

Экспозиция собрала очень много гостей: сотни людей со всей Свердловской области и даже других регионов приехали посмотреть на трофейные экспонаты. Ранее не меньший успех она имела в Москве: люди за день до открытия выставки выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на «непобедимые» броневики, самоходки, знаменитые немецкие танки Leopard, Marder и на американский Abrams. Все они были подбиты и уничтожены солдатами группировки «Центр».

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Посетителей выставки вооружения НАТО в Верхней Пышме приглашают служить по контракту. Многие проявляют интерес, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На экспозиции развернут мобильный комплекс пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа. Присутствующие проявляют интерес, задают вопросы, записываются», — сказал журналист. Пункт по набору контрактников будет работать в Верхней Пышме 8 и 12 июня — в День России. Цель выставки — продемонстрировать успехи российской армии в зоне СВО, объяснил URA.RU один из организаторов. «Популяризация героических подвигов военнослужащих Центрального военного округа и патриотическое воспитание — вот главные задачи этого мероприятия», — сказал собеседник. Экспозиция собрала очень много гостей: сотни людей со всей Свердловской области и даже других регионов приехали посмотреть на трофейные экспонаты. Ранее не меньший успех она имела в Москве: люди за день до открытия выставки выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на «непобедимые» броневики, самоходки, знаменитые немецкие танки Leopard, Marder и на американский Abrams. Все они были подбиты и уничтожены солдатами группировки «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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