На выставке трофеев НАТО свердловчан позвали служить по контракту

08 июня 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Уральцам предлагают заключить с Минобороны контракт (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Посетителей выставки вооружения НАТО в Верхней Пышме приглашают служить по контракту. Многие проявляют интерес, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На экспозиции развернут мобильный комплекс пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа. Присутствующие проявляют интерес, задают вопросы, записываются», — сказал журналист. Пункт по набору контрактников будет работать в Верхней Пышме 8 и 12 июня — в День России. Цель выставки — продемонстрировать успехи российской армии в зоне СВО, объяснил URA.RU один из организаторов. «Популяризация героических подвигов военнослужащих Центрального военного округа и патриотическое воспитание — вот главные задачи этого мероприятия», — сказал собеседник. Экспозиция собрала очень много гостей: сотни людей со всей Свердловской области и даже других регионов приехали посмотреть на трофейные экспонаты. Ранее не меньший успех она имела в Москве: люди за день до открытия выставки выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на «непобедимые» броневики, самоходки, знаменитые немецкие танки Leopard, Marder и на американский Abrams. Все они были подбиты и уничтожены солдатами группировки «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посетителей выставки вооружения НАТО в Верхней Пышме приглашают служить по контракту. Многие проявляют интерес, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На экспозиции развернут мобильный комплекс пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа. Присутствующие проявляют интерес, задают вопросы, записываются», — сказал журналист. Пункт по набору контрактников будет работать в Верхней Пышме 8 и 12 июня — в День России. Цель выставки — продемонстрировать успехи российской армии в зоне СВО, объяснил URA.RU один из организаторов. «Популяризация героических подвигов военнослужащих Центрального военного округа и патриотическое воспитание — вот главные задачи этого мероприятия», — сказал собеседник. Экспозиция собрала очень много гостей: сотни людей со всей Свердловской области и даже других регионов приехали посмотреть на трофейные экспонаты. Ранее не меньший успех она имела в Москве: люди за день до открытия выставки выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на «непобедимые» броневики, самоходки, знаменитые немецкие танки Leopard, Marder и на американский Abrams. Все они были подбиты и уничтожены солдатами группировки «Центр».