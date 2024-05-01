В Москве выставили трофейную технику НАТО. Фоторепортаж

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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, военная техника, репетиция парада москва, репетиция парада победы
На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники Фото:

На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки.

На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец».

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На мультимедийных экранах в шатрах с трофейными стрелковым вооружением, противотанковыми средствами и средствами связи транслируются кадры уничтожения бронемашин
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Можно увидеть вооружение производства Великобритании
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На выставке можно заметить технику украинского производства
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За насколько часов до открытия, в Парк Победы привезли еще два образца западной техники
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Выставка состоит из нескольких площадок
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На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки. На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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