На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки.
На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец».
На мультимедийных экранах в шатрах с трофейными стрелковым вооружением, противотанковыми средствами и средствами связи транслируются кадры уничтожения бронемашин
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Можно увидеть вооружение производства Великобритании
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
На выставке можно заметить технику украинского производства
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
За насколько часов до открытия, в Парк Победы привезли еще два образца западной техники
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На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки. На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец».