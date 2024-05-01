В Москве выставили трофейную технику НАТО. Фоторепортаж

01 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники Фото: Роман Наумов © URA.RU На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки. На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец». На мультимедийных экранах в шатрах с трофейными стрелковым вооружением, противотанковыми средствами и средствами связи транслируются кадры уничтожения бронемашин Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Можно увидеть вооружение производства Великобритании Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» На выставке можно заметить технику украинского производства Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» За насколько часов до открытия, в Парк Победы привезли еще два образца западной техники Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Выставка состоит из нескольких площадок Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На просторах Парка Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые из машин были захвачены ВС РФ во время боев в районах сел Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, а также под Авдеевкой в ДНР. URA.RU публикует фоторепортаж с выставки. На площадке перед Музеем Победы выставлены разнообразные образцы техники, включая немецкие танки Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, а также бронированные автомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Среди представленных образцов также присутствуют бронеавтомобили различных стран, таких как Великобритания, Австрия, Турция, Франция, Швеция, Австралия, Финляндия, Южная Африка и Чехия. Также выставлены и украинские образцы боевой и приземной техники, включая боевую машину поддержки танков «Азовец».