В Верхней Пышме готовят к открытию выставку трофейной техники НАТО

В Верхней Пышме готовят к открытию экспозицию «непобедимой» западной техники (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Жители Свердловской области смогут увидеть трофейную технику НАТО, привезенную из зоны СВО и вызвавшую ранее большой ажиотаж в Москве. Выставка состоится в Верхней Пышме, об этом URA.RU сообщили два источника в военной структуре.

«Рассматривали несколько площадок под размещение, но остановились на Верхней Пышме. Техника будет выставлена возле Дворца спорта УГМК на Орджоникидзе,15. А пока экспонаты стоят на тралах в парке „Патриот“ ЦВО (тоже Верхняя Пышма — прим.URA.RU). Не исключено, что после закрытия выставки трофеи так и останутся в „Патриоте“, перейдут к ним на баланс», — сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что выставка откроется 5 июня и проработает месяц. Второй источник агентства подтвердил, что натовские трофеи уже прибыли в Свердловскую область, но открытие выставки, по его словам, состоится позднее.

На Урал выставка трофейного западного вооружения и военной техники приехала из Москвы. Там она простояла весь май в парке Победы на Поклонной горе и вызвала большой ажиотаж. Тысячи людей выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на экспонаты. Москвичи и туристы с удовольствием фотографировались на фоне подбитых броневиков, самоходок и других тяжелых машин. К слову, среди них есть немецкий танк Leopard и американский Abrams, которые до сих пор считаются визитной карточкой западного военпрома.

Некоторые из машин были захвачены российской армией во время боев в Запорожской области и в ДНР Фото: telegram-канал Алексей Коробейников

Среди экспонатов есть боевые машины разных стран Фото: telegram-канал Алексей Коробейников

Знаменитый британский танк Leopard 2A6 подбили российские солдаты Фото: telegram-канал Алексей Коробейников

Из Москвы техника приехала на Урал Фото: telegram-канал Алексей Коробейников