В России набирает популярность новый формат продаж — через онлайн-показ

17 июня 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Россияне все чаще пользуются услугами онлайн-шоппинга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На российском рынке набирает популярность новая модель продаж, связанная с живой демонстрацией товара по видеосвязи. Технология Live commerce подразумевает показ изделий потенциальным покупателям в прямом эфире, что позволяет людям задавать вопросы о продукте и быть на связи с представителями брендов. Как сообщили URA.RU эксперты компании «Авито», так клиенты быстрее принимают решение о покупке. «У пользователей все чаще появляется запрос на подобный формат, потому что он позволяет продемонстрировать товар или услугу „лицом“, получить консультацию и быстрее принять решение, не тратя время на изучение отзывов и рекомендаций. Подобная модель помогает установить более тесный контакт с клиентами, повышает уровень доверия к продавцам и улучшает пользовательский опыт», — отмечает руководитель коммуникационных продуктов в «Авито» Евгений Троицкий. Также формат Live commerce дает людям возможность оценить перед покупкой, как желаемый товар смотрится на других или используется по назначению. В Азии, где изначально возникло это явление, компании часто привлекают к трансляциям знаменитостей. На платформе «Авито» технология стала доступна по кнопке «Запросить онлайн-показ» для объявлений из разделов услуг, транспорта, недвижимости и товаров. Для начала прямой трансляции необходимо согласие продавца, также общение может происходить в аудио-формате. Функция доступна пользователям iOS и Android. Также инструмент Live commerce испытывали другие торговые площадки — Ozon, «Юла» и «Авто.ру». Кроме того, во время пандемии его тестировал в России «Алиэкспресс». Тогда россияне не оценили эту инициативу. Хотя объем Live commerce-продаж компании Alibaba, владеющей китайским маркетплейсом, только за ноябрь 2019 года достиг в КНР 3 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На российском рынке набирает популярность новая модель продаж, связанная с живой демонстрацией товара по видеосвязи. Технология Live commerce подразумевает показ изделий потенциальным покупателям в прямом эфире, что позволяет людям задавать вопросы о продукте и быть на связи с представителями брендов. Как сообщили URA.RU эксперты компании «Авито», так клиенты быстрее принимают решение о покупке. «У пользователей все чаще появляется запрос на подобный формат, потому что он позволяет продемонстрировать товар или услугу „лицом“, получить консультацию и быстрее принять решение, не тратя время на изучение отзывов и рекомендаций. Подобная модель помогает установить более тесный контакт с клиентами, повышает уровень доверия к продавцам и улучшает пользовательский опыт», — отмечает руководитель коммуникационных продуктов в «Авито» Евгений Троицкий. Также формат Live commerce дает людям возможность оценить перед покупкой, как желаемый товар смотрится на других или используется по назначению. В Азии, где изначально возникло это явление, компании часто привлекают к трансляциям знаменитостей. На платформе «Авито» технология стала доступна по кнопке «Запросить онлайн-показ» для объявлений из разделов услуг, транспорта, недвижимости и товаров. Для начала прямой трансляции необходимо согласие продавца, также общение может происходить в аудио-формате. Функция доступна пользователям iOS и Android. Также инструмент Live commerce испытывали другие торговые площадки — Ozon, «Юла» и «Авто.ру». Кроме того, во время пандемии его тестировал в России «Алиэкспресс». Тогда россияне не оценили эту инициативу. Хотя объем Live commerce-продаж компании Alibaba, владеющей китайским маркетплейсом, только за ноябрь 2019 года достиг в КНР 3 млрд долларов.