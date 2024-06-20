Киев признал причастность СБУ к атакам на нефтебазы РФ

К ударам беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры России причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины», — говорится в материале агентства. Отмечается, что эту информацию собеседник передал на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения на ее распространение. Он говорил об ударах в Республике Адыгея и Тамбовской области.
Ранее в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи, передает RT. Также сообщалось, что загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области после атаки беспилотника, писала «Национальная служба новостей».
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