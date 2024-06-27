В Следкоме оправдались за слова Бастрыкина о «Госдуре»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Госдумы. Он лишь хотел привлечь внимание к проблемам миграционного законодательства. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее Бастрыкин охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».
«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — заявила Петренко. Ее слова приводит пресс-служба СК в telegram-канале.
Она отметила, что Бастрыкин процитировал фразу из соцсетей. По ее словам, общественность и СМИ фокусируются на отдельной фразе, что отвлекает от реальных задач по улучшению законодательства в этой области. Петренко подчеркнула, что необходимо рассматривать важность контроля и регулирования миграции.
Во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин подчеркнул важность реформирования законодательства касательно миграционных вопросов. Кроме того, он запросил у депутатов Государственной Думы их мнение относительно заинтересованности в разрешении текущего кризиса с мигрантами и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян, передает RT.
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