В Следкоме оправдались за слова Бастрыкина о «Госдуре»

СК: Бастрыкин заявлением о ГД хотел привлечь внимание к проблеме миграции
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Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин пытался привлечь внимание к проблеме миграции
Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин пытался привлечь внимание к проблеме миграции Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Госдумы. Он лишь хотел привлечь внимание к проблемам миграционного законодательства. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее Бастрыкин  охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — заявила Петренко. Ее слова приводит пресс-служба СК в telegram-канале. 

Она отметила, что Бастрыкин процитировал фразу из соцсетей. По ее словам, общественность и СМИ фокусируются на отдельной фразе, что отвлекает от реальных задач по улучшению законодательства в этой области. Петренко подчеркнула, что необходимо рассматривать важность контроля и регулирования миграции.

Во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин подчеркнул важность реформирования законодательства касательно миграционных вопросов. Кроме того, он запросил у депутатов Государственной Думы их мнение относительно заинтересованности в разрешении текущего кризиса с мигрантами и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян, передает RT. 

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Госдумы. Он лишь хотел привлечь внимание к проблемам миграционного законодательства. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее Бастрыкин  охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру». «Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — заявила Петренко. Ее слова приводит пресс-служба СК в telegram-канале.  Она отметила, что Бастрыкин процитировал фразу из соцсетей. По ее словам, общественность и СМИ фокусируются на отдельной фразе, что отвлекает от реальных задач по улучшению законодательства в этой области. Петренко подчеркнула, что необходимо рассматривать важность контроля и регулирования миграции. Во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин подчеркнул важность реформирования законодательства касательно миграционных вопросов. Кроме того, он запросил у депутатов Государственной Думы их мнение относительно заинтересованности в разрешении текущего кризиса с мигрантами и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян, передает RT. 
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