04 июля 2024

В ХМАО пройдет парад на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, катер
Парад пройдет на Иртыше 7 июля Фото:

В Ханты-Мансийске 7 июля в честь празднования Дня работников морского и речного флота пройдет традиционный «Парад судов». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города», — сообщается в публикации. Праздничное шествие начнется с набережной Авторечвокзала и продолжится вверх по протоке Самаровской до 26 км, после чего корабли вернутся на исходную позицию.

Подобные мероприятия в Ханты-Мансийске уже стали доброй традицией и ежегодно привлекают большое количество зрителей. Начало парада в 13:00.

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В Ханты-Мансийске 7 июля в честь празднования Дня работников морского и речного флота пройдет традиционный «Парад судов». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города», — сообщается в публикации. Праздничное шествие начнется с набережной Авторечвокзала и продолжится вверх по протоке Самаровской до 26 км, после чего корабли вернутся на исходную позицию. Подобные мероприятия в Ханты-Мансийске уже стали доброй традицией и ежегодно привлекают большое количество зрителей. Начало парада в 13:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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