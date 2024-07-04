В ХМАО пройдет парад на воде

05 июля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Парад пройдет на Иртыше 7 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске 7 июля в честь празднования Дня работников морского и речного флота пройдет традиционный «Парад судов». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города», — сообщается в публикации. Праздничное шествие начнется с набережной Авторечвокзала и продолжится вверх по протоке Самаровской до 26 км, после чего корабли вернутся на исходную позицию. Подобные мероприятия в Ханты-Мансийске уже стали доброй традицией и ежегодно привлекают большое количество зрителей. Начало парада в 13:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске 7 июля в честь празднования Дня работников морского и речного флота пройдет традиционный «Парад судов». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города», — сообщается в публикации. Праздничное шествие начнется с набережной Авторечвокзала и продолжится вверх по протоке Самаровской до 26 км, после чего корабли вернутся на исходную позицию. Подобные мероприятия в Ханты-Мансийске уже стали доброй традицией и ежегодно привлекают большое количество зрителей. Начало парада в 13:00.