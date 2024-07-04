В ХМАО пройдет парад на воде

В Ханты-Мансийске 7 июля в честь празднования Дня работников морского и речного флота пройдет традиционный «Парад судов». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
«Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города», — сообщается в публикации. Праздничное шествие начнется с набережной Авторечвокзала и продолжится вверх по протоке Самаровской до 26 км, после чего корабли вернутся на исходную позицию.
Подобные мероприятия в Ханты-Мансийске уже стали доброй традицией и ежегодно привлекают большое количество зрителей. Начало парада в 13:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!