Жителей Нижневартовска зовут в театр смотреть спектакли все выходные

Вартовчанам предлагают провести выходные всей семьей — в театре, музее или на свежем воздухе. Для малышей покажут сказки, взрослым — спектакли и выставки, а любителям спорта — забег на 1 000 метров. Как культурно провести уикенд — в афише URA.RU.
Спектакли все выходные:
Спектакль о любви «Ю» (18+) покажут в городском драмтеатре в субботу, 20 сентября. По сюжету герои собираются в доме на чаепитие, а на дворе тем временем — лето. Главная роль в постановке отдана городу Москве, где и разворачиваются события. Стоимость билетов — от 1 100 до 1 300 рублей. Оплата доступна Пушкинской картой.
А в воскресенье, 21 сентября, в большом зале драмтеатра запланированы сразу два спектакля. Утром — для самых маленьких зрителей «Стойкий оловянный солдатик», билеты стоят по 400-500 рублей. А вечером — спектакль-концерт «На том же месте, в тот же час» (16+), стоимость билетов — от 1 000 до 1 200 рублей.
Детские спектакли можно посмотреть на выходных и в театре юного зрителя. В расписании: 20 сентября — «Петушок и бобовое зернышко», «Три медведя», 21 сентября — «Сказки на печи», «Кошкин дом». Билеты стоят по 400-500 рублей.
Интересные выставки в музеях:
Передвижную выставку «Югра вековая. Начало» можно посмотреть в Нижневартовском краеведческом музее с 19 сентября по 19 октября. Музейный проект иллюстрирует ключевые события в академической летописи округа через подлинные экспонаты и современные научные данные по геологии, палеонтологии, биологии, археологии и этнографии.
А музей истории русского быта предлагает вартовчанам экскурсию по двухэтажному дому, где воссоздан быт советской эпохи 1940-1960-х годов. В экспозиции встречаются старинные самовары, жернова конца 19 века, сани-дровни, тканевая коллекция.
Легкоатлетические забеги «Кросс Нации»
В забегах 20 сентября смогут принять участие все желающие, заполнив заявку на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport. Старт со стадиона «Центральный» запланирован в 11:15. Участникам предстоит преодолеть пять видов дистанции: от 1 000 до 12 000 метров.
