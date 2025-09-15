КПРФ провалилась на выборах в ХМАО

КПРФ показала один из худших результатов на местных выборах в ХМАО. Представителям партии не удалось даже победить в своей вотчине — городе Советский, который традиционно симпатизировал «красным» и считался опорным городом регионального отделения.
«Победа четверки кандидатов — скорее, заслуга „личного бренда“ каждого кандидата, нежели партии. Несмотря на то, что КПРФ десантировала десятки людей на выборы в муниципалитетах, итоги весьма скромные», — отмечает инсайдер.
Мегион
На весь округ компартии удалось отстоять только четыре мандата — два в Мегионе, два в Советском. Депутат предыдущего созыва Виктор Макаров сохранился в думе на второй срок и победил с отрывом в 98 голосов, и даже привел своего сподвижника Евгения Харченко. Однако повторить успех 2020 года, когда пять мандатов получили коммунисты, не удалось. На руку Макарову сыграла узнаваемость — либерал-демократы пожаловались на него в прокуратуру из-за видеоролика шестилетней давности, где он бросает нож своей дочери на живот.
Параллельно с местными коммунистами на выборы заявились и партийцы из других муниципалитетов. Среди них — известный в соседнем Лангепасе общественник Вячеслав Колбасюк. Но повторить результат Харченко и Макарова варягам не удалось. Проиграла единороссу и лидер местного отделения Надия Камалова.
Советский
В своем опорном городе КПРФ потерпела сокрушительное поражение от «Единой России». Пройти в совет депутатов удалось только Артему Аминову и Алексею Меняйло. При этом, на каждом избирательном округе у партии был кандидат. А сам город в 2010-х возглавлял лидер регионального отделения Алексей Савинцев.
Единороссы получили 18 из 20 мест в совете. Аминов также баллотировался в мэры Советского, однако не занял даже второго места — его опередил кандидат от партии «Новые люди» Юрий Сухицкий. Для сравнения, в 2020 году думе Советского у КПРФ было четыре представителя. «Местные жители, похоже, устали от игры коммунистов на ностальгии по советской действительности. Все дело в том, что за Советским в округе уже давно закрепилось негласное звание „далеко не Лас-Вегас“. В сравнении с другими городами ХМАО и особенно благополучным соседом — газовой столицей региона Югорском — он выглядит как беспризорник на фоне любимых детей из обеспеченной семьи. У местных, застрявших в этой самой „советской действительности“, много вопросов к скандалистам, которые довели город до разрухи, при этом не внося конструктива. Тем более, при поддержке ЕР в муниципалитете шансы на благоустройство благодаря партийным проектам выше. И смысла поддерживать коммунистов нет», — поясняет инсайдер.
Тенденции с приходом новой власти изменились
У КПРФ мало бонусов для избирателей, за исключением ностальгии и нападок на власти. Кроме того, партия, как считают эксперты, теряет очки на общефедеральном фоне.По мнению тюменского политолога Александра Безделова, существует общероссийская тенденция: оппозиционеры заметно ослабляются на фоне того, как патриотическую и социальную повестку перехватывают другие партии, особенно «Единая Россия». «На уровне субъекта РФ это периодические скандалы в региональном отделении партии, большое количество раскольников. Кроме того, сыграла роль совокупность факторов: усиление позиций ЛДПР, которое неизбежно произойдет. Партия, находящаяся в глубокой оппозиции при экс-губернаторе Наталье Комаровой и кураторе ее политблока Алексее Шипилове, помирилась с окружными властями при новом главе региона Руслане Кухаруке. И сохраняет с ним сейчас хорошие отношения. Это способствует тому, что нет такой серьезной борьбы, серьезного противостояния с властями. В этой связи мало кто сомневался, что КПРФ не совершит какого-то рывка», — подытожил эксперт.
