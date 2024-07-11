11 июля 2024

«Брусника» запустила ипотеку со сниженной ставкой после отмены льгот

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания "Брусника" запустила льготную ипотечную программу под 8%
Компания "Брусника" запустила льготную ипотечную программу под 8% Фото:

Российская девелоперская компания-застройщик «Брусника», совместно с Совкомбанком впервые в стране запустила ипотечную программу со сниженной процентной ставкой в 8,49%. Она получила название «Правильная ипотека». Об этом сообщает «Коммерсант». 

«Условия программы „Правильная ипотека“. Ставка — 8,49%, действует первые пять лет, после чего изменяется на действующую в банке базовую», — передают авторы материала. Первоначальный взнос — от 15%. 

С 1 июля 2024 года во всей России завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Единственная оставшаяся льготная программа — ипотека для IT-специалистов. Она действует до конца текущего года. 

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Российская девелоперская компания-застройщик «Брусника», совместно с Совкомбанком впервые в стране запустила ипотечную программу со сниженной процентной ставкой в 8,49%. Она получила название «Правильная ипотека». Об этом сообщает «Коммерсант».  «Условия программы „Правильная ипотека“. Ставка — 8,49%, действует первые пять лет, после чего изменяется на действующую в банке базовую», — передают авторы материала. Первоначальный взнос — от 15%.  С 1 июля 2024 года во всей России завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Единственная оставшаяся льготная программа — ипотека для IT-специалистов. Она действует до конца текущего года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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