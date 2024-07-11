«Брусника» запустила ипотеку со сниженной ставкой после отмены льгот

Российская девелоперская компания-застройщик «Брусника», совместно с Совкомбанком впервые в стране запустила ипотечную программу со сниженной процентной ставкой в 8,49%. Она получила название «Правильная ипотека». Об этом сообщает «Коммерсант».
«Условия программы „Правильная ипотека“. Ставка — 8,49%, действует первые пять лет, после чего изменяется на действующую в банке базовую», — передают авторы материала. Первоначальный взнос — от 15%.
С 1 июля 2024 года во всей России завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Единственная оставшаяся льготная программа — ипотека для IT-специалистов. Она действует до конца текущего года.
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