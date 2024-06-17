В России продлят льготную ипотеку для IT-специалистов

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Для IT-специалистов продлят льготную ипотеку
Для IT-специалистов продлят льготную ипотеку Фото:

В России намерены продлить льготную ипотеку для IT-специалистов. В настоящий момент она действует до конца 2024 года. Об этом рассказали в правительстве. 

«Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов», — сообщили в аппарате вице-премьера. Вопрос обсуждался в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Отмечается, что продление льготы для технических специалистов позволит сохранить в стране высококвалифицированных IT-специалистов.

Соответствующая льготная ипотека была введена в России с 2022 года. С того момента было выдано 66 тысяч ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 591 миллиарда рублей. 

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал рост ставки налога на прибыль для IT-компаний. Предлагается повышение до 5%. Сейчас обсуждаются поправки в Налоговый кодекс. 

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В России намерены продлить льготную ипотеку для IT-специалистов. В настоящий момент она действует до конца 2024 года. Об этом рассказали в правительстве.  «Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов», — сообщили в аппарате вице-премьера. Вопрос обсуждался в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Отмечается, что продление льготы для технических специалистов позволит сохранить в стране высококвалифицированных IT-специалистов. Соответствующая льготная ипотека была введена в России с 2022 года. С того момента было выдано 66 тысяч ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 591 миллиарда рублей.  Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал рост ставки налога на прибыль для IT-компаний. Предлагается повышение до 5%. Сейчас обсуждаются поправки в Налоговый кодекс. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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