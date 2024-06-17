В России продлят льготную ипотеку для IT-специалистов

В России намерены продлить льготную ипотеку для IT-специалистов. В настоящий момент она действует до конца 2024 года. Об этом рассказали в правительстве.
«Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов», — сообщили в аппарате вице-премьера. Вопрос обсуждался в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Отмечается, что продление льготы для технических специалистов позволит сохранить в стране высококвалифицированных IT-специалистов.
Соответствующая льготная ипотека была введена в России с 2022 года. С того момента было выдано 66 тысяч ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 591 миллиарда рублей.
Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал рост ставки налога на прибыль для IT-компаний. Предлагается повышение до 5%. Сейчас обсуждаются поправки в Налоговый кодекс.
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