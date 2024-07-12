112: в Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100

12 июля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Подмосковье «Сухой Суперджет-100» упал в районе Коломны, пишет telegram-канал 112 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Подмосковье, по предварительной информации, потерпел крушение лайнер «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщат telegram-канал 112. «Поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера „Сухой Суперджет-100“ в районе Коломны», — передает telegram-канал со ссылкой на источник. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту. Также в МЧС сообщили о проверке этой информации. Кроме того, за дело о падении лайнера взяли оперативники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье, по предварительной информации, потерпел крушение лайнер «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщат telegram-канал 112. «Поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера „Сухой Суперджет-100“ в районе Коломны», — передает telegram-канал со ссылкой на источник. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту. Также в МЧС сообщили о проверке этой информации. Кроме того, за дело о падении лайнера взяли оперативники.