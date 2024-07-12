112: в Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100

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В Подмосковье «Сухой Суперджет-100» упал в районе Коломны, пишет telegram-канал 112 (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Подмосковье, по предварительной информации, потерпел крушение лайнер «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщат telegram-канал 112.

«Поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера „Сухой Суперджет-100“ в районе Коломны», — передает telegram-канал со ссылкой на источник. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту.

Также в МЧС сообщили о проверке этой информации. Кроме того, за дело о падении лайнера взяли оперативники.

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В Подмосковье, по предварительной информации, потерпел крушение лайнер «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщат telegram-канал 112. «Поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера „Сухой Суперджет-100“ в районе Коломны», — передает telegram-канал со ссылкой на источник. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту. Также в МЧС сообщили о проверке этой информации. Кроме того, за дело о падении лайнера взяли оперативники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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