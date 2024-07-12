112: в Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100

В Подмосковье «Сухой Суперджет-100» упал в районе Коломны, пишет telegram-канал 112 (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
В Подмосковье, по предварительной информации, потерпел крушение лайнер «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщат telegram-канал 112.
«Поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера „Сухой Суперджет-100“ в районе Коломны», — передает telegram-канал со ссылкой на источник. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту.
Также в МЧС сообщили о проверке этой информации. Кроме того, за дело о падении лайнера взяли оперативники.
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