Bostone Globe: Украина не знает, где разместить новые F-16, из-за российских ВКС

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
На территории Украины не хватает взлетно-посадочных полос для истребителей F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уже этим летом Украина получит новые истребители F-16, но не в таком большом количестве, как она рассчитывала. На территории страны недостаточно взлетно-посадочных полос для самолетов, а те, что есть, уязвимы для Военно-космических сил (ВКС) России.

«По словам одного из экспертов, в результате Украина может выставить эскадрилью F-16, от 15 до 24 самолетов, что значительно меньше 300, о которых ее лидеры просили. Другой источник сказал, что Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 к концу года», — пишет издание The Bostone Globe.

Кроме того, обсуждая отправку истребителей F-16 на Украину, страны Запада озадачились вопросами по поводу запасных частей и задержками. Также их беспокойство вызвал языковой барьер между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готова к тому, что Украина получит истребители F-16. По его мнению, передача Украине военных самолетов абсолютно ничего не изменит, пишет «Национальная служба новостей». При этом обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс утверждает, что американские истребители F-16, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах с военными державами и не смогут эффективно действовать в воздушном пространстве России. Главная уязвимость F-16 заключается в его высокой заметности для радаров.

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Уже этим летом Украина получит новые истребители F-16, но не в таком большом количестве, как она рассчитывала. На территории страны недостаточно взлетно-посадочных полос для самолетов, а те, что есть, уязвимы для Военно-космических сил (ВКС) России. «По словам одного из экспертов, в результате Украина может выставить эскадрилью F-16, от 15 до 24 самолетов, что значительно меньше 300, о которых ее лидеры просили. Другой источник сказал, что Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 к концу года», — пишет издание The Bostone Globe. Кроме того, обсуждая отправку истребителей F-16 на Украину, страны Запада озадачились вопросами по поводу запасных частей и задержками. Также их беспокойство вызвал языковой барьер между украинскими пилотами и иностранными инструкторами. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готова к тому, что Украина получит истребители F-16. По его мнению, передача Украине военных самолетов абсолютно ничего не изменит, пишет «Национальная служба новостей». При этом обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс утверждает, что американские истребители F-16, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах с военными державами и не смогут эффективно действовать в воздушном пространстве России. Главная уязвимость F-16 заключается в его высокой заметности для радаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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