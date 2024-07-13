NI: истребители F-16 не выживут в воздушном пространстве России

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F-16 разрабатывался для времен Холодной войны
F-16 разрабатывался для времен Холодной войны Фото:

Американские истребители F-16, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах с военными державами и не смогут эффективно действовать в воздушном пространстве России. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.

«Как только украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, ценность F-16 заметно снизится. Как и вероятность его выживания», — передает National Interest слова Касса.

Аналитик подчеркнул, что главная уязвимость F-16 заключается в его высокой заметности для радаров. Этот самолет разрабатывался в период холодной войны и не адаптирован к противостоянию с современными системами ПВО. В таких условиях использование F-16 против технологически развитых армий может оказаться неэффективным.

Решение о передаче Украине истребителей F-16 было принято Нидерландами и Данией в прошлом году. Поставлять их, однако, планируют только сейчас. Согласно мнению агентства Bloomberg, такая длительная задержка связана с языковыми барьерами, а также сложностями с поставками запчастей. 

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Американские истребители F-16, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах с военными державами и не смогут эффективно действовать в воздушном пространстве России. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. «Как только украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, ценность F-16 заметно снизится. Как и вероятность его выживания», — передает National Interest слова Касса. Аналитик подчеркнул, что главная уязвимость F-16 заключается в его высокой заметности для радаров. Этот самолет разрабатывался в период холодной войны и не адаптирован к противостоянию с современными системами ПВО. В таких условиях использование F-16 против технологически развитых армий может оказаться неэффективным. Решение о передаче Украине истребителей F-16 было принято Нидерландами и Данией в прошлом году. Поставлять их, однако, планируют только сейчас. Согласно мнению агентства Bloomberg, такая длительная задержка связана с языковыми барьерами, а также сложностями с поставками запчастей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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