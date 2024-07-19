Экс-президент США Дональд Трамп принял номинацию конвенции республиканской партии в качестве кандидата на выборах американского лидера. Решение политик озвучил на съезде партии.
«Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп. Ранее ее кандидатуру предложили однопартийцы. Трансляцию съезда передает РИА Новости. В случае победы Трамп пообещал США «величайшие четыре года в истории страны».
Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Это произошло вскоре после покушения на бывшего американского лидера.
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