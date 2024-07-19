Трамп принял номинацию кандидатом в президенты. Видео

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Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
Дональд Трамп официально согласился участвовать в выборах президента США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп принял номинацию конвенции республиканской партии в качестве кандидата на выборах американского лидера. Решение политик озвучил на съезде партии.

«Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп. Ранее ее кандидатуру предложили однопартийцы. Трансляцию съезда передает РИА Новости. В случае победы Трамп пообещал США «величайшие четыре года в истории страны».

Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Это произошло вскоре после покушения на бывшего американского лидера.

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Экс-президент США Дональд Трамп принял номинацию конвенции республиканской партии в качестве кандидата на выборах американского лидера. Решение политик озвучил на съезде партии. «Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп. Ранее ее кандидатуру предложили однопартийцы. Трансляцию съезда передает РИА Новости. В случае победы Трамп пообещал США «величайшие четыре года в истории страны». Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Это произошло вскоре после покушения на бывшего американского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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