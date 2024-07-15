Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Трампа выдвинули в президенты
Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. А делегация от Флориды вывела его на первое место», — передает CNN на своем
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