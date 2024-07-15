Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

16 июля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Трампа выдвинули в президенты Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN. «Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. А делегация от Флориды вывела его на первое место», — передает CNN на своем официальном сайте . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN. «Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. А делегация от Флориды вывела его на первое место», — передает CNN на своем официальном сайте.