15 июля 2024

Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Трампа выдвинули в президенты Фото:

Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. А делегация от Флориды вывела его на первое место», — передает CNN на своем официальном сайте.

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Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN. «Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. А делегация от Флориды вывела его на первое место», — передает CNN на своем официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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