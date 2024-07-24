Три десятка баров Екатеринбурга попали в топ лучших заведений России. Рейтинг составляли эксперты премии WHERE2DRINK.
«Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2024», — сказано на сайте. В списке числятся заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов.
Победителей премии определят в ходе тайного голосования чуть позже. В состав жюри войдут представители барной индустрии и люди из сферы гостеприимства. Пока же в полуфинал вышли 30 баров Екатеринбурга: 13,5, Alibi, Ami-Ami, BAROLO, Brugge Brasserie Belge, Dolce, Double Grill & Bar, Fjord, Frenchie cafe, Jawsspot, Luna Lounge & Bar, Saga Wine Stories, Sekta Organic Wine & Bar, Shalom Shanghai, «Байки», «Био Шмио», «Борода», «Географ», «Кварта», «Коллектив», «Мастерская», «Молодость», «Невинные люди», «Нельсон Совин», НСБ by КАМ, «Огонек», «Сплетни», «Ставников», «Сфера» и «Черновик».
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