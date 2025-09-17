Айтишник из Тюмени, четыре года пробывший министром: досье уволенного главы свердловского минцифры

Уволенный министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков проработал на посту четыре года, а в регион переехал из Тюмени. Там он получил образование по специальности «Прикладная информатика в экономике», а потом возглавлял IT-подразделение научно-исследовательском институте. Правительство Пономарьков покидает на фоне конфликта с начальником. Подробнее о нем — в материале URA.RU.
Ранние годы и карьера в IT
Михаил Пономарьков родился в Новосибирске. В 2003-м окончил Тюменский государственный университет по специальности «Прикладная информатика в экономике». После чего в 2006-м получил первую руководящую должность в группе IT-компаний CSoft. В ней он руководил региональными и федеральными проектами внедрения геоинформационных систем в различных отраслях. Пономарьков сменил работу лишь в 2015-м. Он перешел в Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (НИиПИ), где возглавил IT-подразделение.
Переход к Ананьевым
В НИиПИ Михаил Пономарьков задержался на два года. В 2017 году он устроился директором в аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Этот проект был направлен на помощь силовым структурам и чрезвычайным ведомствам. Он предполагал разработку способов обеспечения безопасности населения через системы мониторинга. ПО должно прогнозировать, предупреждать и даже ликвидировать экстренные ситуации и угрозы. Проектом занималась «Техносерв» — ныне T1, которую основали братья и крупные бизнесмены Ананьевы в 1992-м. Михаил Пономарьков проработал в АПК год, уйдя в 2018 году.
Карьера чиновника
В 2020-м Михаила Пономарькова взяли на должность замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области. В одно из самых молодых ведомств региона — создано в сентябре 2017-го. Решение принял бывший на тот момент руководителем департамента Юрий Гущин, который знал Пономарькова по своей прежней работе ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ). После реорганизации должность Пономарькова стала называться замминистра цифрового развития и связи региона.
Уже через год Михаил Пономарьков стал министром, выиграв открытый конкурс на высокий пост. В числе претендентов на должность называли и Гущина. Пономарькову поставили задачу реализовать нацпроект «Цифровая экономика» в Свердловской области.
Работа министром
На новой должности Пономарьков начал со смягчения условий для сел, которым проведут связь. Ему же предстояло впервые внедрить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2023 году. Он был ответственным за эксперимент вместе со своим куратором — «цифровым» замом губернатора Дмитрием Иониным.
В октябре 2023-го Пономарьков возглавил рабочую группу Минцифры РФ, которую назначили ответственной за разработку новых электронных сервисов в сфере ЖКХ. На платформе «ГосТех» команда Пономарькова должна была реализовать сервис мониторинга физического износа многоквартирных домов, цифровую аварийно-диспетчерскую службу, выставление счета за услуги и многое другое.
Чем отличился
«Искусственный интеллект не заменит чиновников», — такое мнение Михаил Пономарьков высказал в телевизионном эфире в апреле. «Сегодня уровень зрелости цифровых сервисов, которые, как обычно говорят, в будущем могут полностью заменить человека, недостаточен. По большей части, мы говорим про искусственный интеллект. Сегодня цифровые сервисы выступают в качестве помощника, в том числе для госслужащих, чиновников, помогают им в ежедневной работе, снижая рутинную нагрузку, добавляют скорость, эффективность, прозрачность», — сказал Пономарьков.
Это шло в разрез с мнением федерального главы минцифры Максутом Шадаевым. Он на First Russian Data Forum говорил, что ИИ может заменить больше половины чиновников. Хотя Шадаев убежден, что в ряде ключевых сфер этого не случится, в частности, в медицине и образовании.
Критика и конфликт с начальством
Источники URA.RU знают, что к Михаилу Пономарькову возникали претензии по части цифровизации здравоохранения. В частности, затягивался перевод свердловских медучреждений на новую информационную систему («Единая цифровая платформа»), которая должна была помочь уйти от бумажных медкарт, выписок и справок. А весной у министра случился конфликт с профильным замом губернатора Дмитрием Иониным. Тот заблокировал сомнительные закупки на сумму свыше 600 млн рублей, которые инициировал Пономарьков. Из-за этой паузы снова возникли проблемы в части цифровизации минздрава.
Увольнение
URA.RU анонсировало отставку Пономарькова еще 25 августа. После инаугурации 16 сентября Паслер распустил кабмин, а на следующий день продлил контракты некоторых членов правительства. Но не всех: в отставку были отправлены Пономарьков и глава министерства экономики Руслан Садыков.
Обязанности главы минцифры временно исполняет Алексей Сабуров, до этого занимавший пост заместителя. Утром 17 сентября Ионин представил его коллективу. К членам команды Пономарькова, отмечают собеседники агентства, Сабуров не относится. Несколько источников URA.RU сходятся во мнении, что причиной отставки Пономарькова стал как раз-таки конфликт с Иониным.
