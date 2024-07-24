Бастрыкин предупредил о росте преступлений мигрантов в РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его словам, следствие направило в суд более 1400 таких дел в текущем году.
«В этом году следователями СК России направлено в суд более 1400 дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Отмечается рост на 11% числа тяжких деяний, совершенных приезжими, а также увеличение втрое числа преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России», — передает слова главы СК «Российская газета».
Ранее сообщалось, что в России появятся новые законы по мигрантам. СК уже выступил с инициативой законодательно закрепить в Уголовном кодексе новое отягчающее обстоятельство для мигрантов-преступников. Подробнее об изменениях, которые коснутся мигрантов — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.