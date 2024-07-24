24 июля 2024

Бастрыкин предупредил о росте преступлений мигрантов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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СК России продолжает тщательно отслеживать динамику преступлений мигрантов
СК России продолжает тщательно отслеживать динамику преступлений мигрантов Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его словам, следствие направило в суд более 1400 таких дел в текущем году.

«В этом году следователями СК России направлено в суд более 1400 дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Отмечается рост на 11% числа тяжких деяний, совершенных приезжими, а также увеличение втрое числа преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России», — передает слова главы СК «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в России появятся новые законы по мигрантам. СК уже выступил с инициативой законодательно закрепить в Уголовном кодексе новое отягчающее обстоятельство для мигрантов-преступников. Подробнее об изменениях, которые коснутся мигрантов — в материале URA.RU.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его словам, следствие направило в суд более 1400 таких дел в текущем году. «В этом году следователями СК России направлено в суд более 1400 дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Отмечается рост на 11% числа тяжких деяний, совершенных приезжими, а также увеличение втрое числа преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России», — передает слова главы СК «Российская газета». Ранее сообщалось, что в России появятся новые законы по мигрантам. СК уже выступил с инициативой законодательно закрепить в Уголовном кодексе новое отягчающее обстоятельство для мигрантов-преступников. Подробнее об изменениях, которые коснутся мигрантов — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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