СК РФ хочет ужесточить контроль над мигрантами: что изменится

Бастрыкин предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

25 июля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Нелегальное пребывание в РФ будет отягчающим обстоятельством для преступников Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет России предложил разработать дорожную карту для замены трудовых мигрантов российскими специалистами. Инициатива направлена на обеспечение социально-трудовых гарантий для россиян и анализ экономической необходимости в мигрантах. Подробнее о возможных изменениях в миграционной сфере в материале URA.RU. За преступлениями мигрантов хотят следить гораздо строже Статистика показывает более высокую общественную опасность преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. В связи с этим предложено внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение преступления иностранным гражданином или лицом без гражданства, незаконно пребывающим на территории РФ, будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Также рассматривается расширение списка преступлений, за совершение которых может быть прекращено российское гражданство, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. Законодательные поправки направлены на усиление правопорядка и обеспечение безопасности граждан. СК РФ хочет оценить реальное количество мигрантов в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О попадании в страну и выдворении из нее Внесено предложение о законодательном закреплении обязательной дактилоскопической и геномной регистрации всех иностранных граждан при пересечении границ РФ. Учитывая геополитическую обстановку, такие меры контроля могут усилить эффективность правоохранительных органов в предотвращении противоправных действий со стороны иностранцев. Также планируется дополнить КоАП РФ положениями, уточняющими процедуру контроля за исполнением решений о выдворении. Включая механизмы контролируемого самостоятельного выезда из страны. СК РФ выступил с инициативой по созданию дорожной карты, направленной на замещение трудовых мигрантов российскими специалистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что еще предложил СК РФ Анализ экономической потребности в трудовых мигрантах для стабильности государства.

Создание дорожной карты для постепенного замещения трудовых мигрантов российскими специалистами с предоставлением соответствующих социально-трудовых гарантий.

Разработка программы переселения трудовых ресурсов из регионов с высокой безработицей в районы с дефицитом рабочей силы.

Кодификация миграционного законодательства для упрощения и систематизации норм, связанных с регистрацией, разрешениями на работу и пенсионным обеспечением мигрантов.

Анализ влияния запрета на привлечение иностранных граждан по патентам на отдельные виды экономической деятельности на криминогенную обстановку.

Обязанность работодателей обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсацией расходов и финансовым депозитом на случай выдворения. Налоговые стимулы для предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, и налог на использование иностранной рабочей силы.

Синхронизация выдачи паспорта РФ с воинским учетом.

Обязательное исполнение воинской обязанности натурализованными гражданами, включая участие в специальных военных операциях.

Требования к знанию русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Единая система учета информации о мигрантах и проверка документов о знании русского языка.

Цифровой профиль мигранта с QR-кодом для удостоверения личности.

Обязательное получение российской сим-карты мигрантами для доступа к Госуслугам.

Запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах» через установление норм жилой площади на человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России предложил разработать дорожную карту для замены трудовых мигрантов российскими специалистами. Инициатива направлена на обеспечение социально-трудовых гарантий для россиян и анализ экономической необходимости в мигрантах. Подробнее о возможных изменениях в миграционной сфере в материале URA.RU. Статистика показывает более высокую общественную опасность преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. В связи с этим предложено внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение преступления иностранным гражданином или лицом без гражданства, незаконно пребывающим на территории РФ, будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Также рассматривается расширение списка преступлений, за совершение которых может быть прекращено российское гражданство, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. Законодательные поправки направлены на усиление правопорядка и обеспечение безопасности граждан. Внесено предложение о законодательном закреплении обязательной дактилоскопической и геномной регистрации всех иностранных граждан при пересечении границ РФ. Учитывая геополитическую обстановку, такие меры контроля могут усилить эффективность правоохранительных органов в предотвращении противоправных действий со стороны иностранцев. Также планируется дополнить КоАП РФ положениями, уточняющими процедуру контроля за исполнением решений о выдворении. Включая механизмы контролируемого самостоятельного выезда из страны.