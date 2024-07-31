В Москве задержали израильского раввина с психотропными веществами

Раввин общины горских евреев «Шаарей Кедуша» Аарон Цадиков был задержан 25 июля в аэропорту Домодедово с седативным транквилизатором «Ксанакс». Против мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Раввина из Израиля поймали в Домодедово с двумя упаковками „Ксанакса“», — пишет telegram-канал. Когда Цадиков 25 июля намеревался отправиться обратно в Израиль, сотрудники таможни обнаружили в его ручной клади две упаковки «Ксанакса», содержащие в общей сложности 60 таблеток. Результаты экспертизы выявили, что в таблетках присутствует алпразолам (противотревожное средство — прим. ред.) в количестве 0,0588 грамма.
В связи с находкой может быть возбуждено уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Отмечается, что ученики описывают раввина как мудрого и рассудительного человека.
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