В Москве задержали израильского раввина с психотропными веществами

31 июля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Раввина Цадикова задержали в аэропорту Домодедово из-за наличия у него седативного транквилизатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Раввин общины горских евреев «Шаарей Кедуша» Аарон Цадиков был задержан 25 июля в аэропорту Домодедово с седативным транквилизатором «Ксанакс». Против мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Раввина из Израиля поймали в Домодедово с двумя упаковками „Ксанакса“», — пишет telegram-канал. Когда Цадиков 25 июля намеревался отправиться обратно в Израиль, сотрудники таможни обнаружили в его ручной клади две упаковки «Ксанакса», содержащие в общей сложности 60 таблеток. Результаты экспертизы выявили, что в таблетках присутствует алпразолам (противотревожное средство — прим. ред.) в количестве 0,0588 грамма. В связи с находкой может быть возбуждено уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Отмечается, что ученики описывают раввина как мудрого и рассудительного человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раввин общины горских евреев «Шаарей Кедуша» Аарон Цадиков был задержан 25 июля в аэропорту Домодедово с седативным транквилизатором «Ксанакс». Против мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Раввина из Израиля поймали в Домодедово с двумя упаковками „Ксанакса“», — пишет telegram-канал. Когда Цадиков 25 июля намеревался отправиться обратно в Израиль, сотрудники таможни обнаружили в его ручной клади две упаковки «Ксанакса», содержащие в общей сложности 60 таблеток. Результаты экспертизы выявили, что в таблетках присутствует алпразолам (противотревожное средство — прим. ред.) в количестве 0,0588 грамма. В связи с находкой может быть возбуждено уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Отмечается, что ученики описывают раввина как мудрого и рассудительного человека.