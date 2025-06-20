Новак заявил, что ключевую ставку нужно снижать

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Новак отметил, что нужно переходить к «нагреву» экономики
Новак отметил, что нужно переходить к «нагреву» экономики Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Существует необходимость снизить ключевую ставку Центрального банка РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ РФ», — заявил Новак во время делового завтрака Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума. Он отметил, что необходимо отказаться от политики «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву».

По словам вице-премьера, необходимо ускорить процесс принятия решений, способствующих дальнейшему развитию российской экономики. Новак отметил, что инфляция в России за последние семь недель сохраняется на уровне 2,6% в годовом выражении.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую обстановку в российской экономике как «идеальный шторм». По его словам, высокие реальные процентные ставки, вынуждают предпринимателей откладывать инвестиционные решения, что создает риски для экономического роста, передает RT.

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Существует необходимость снизить ключевую ставку Центрального банка РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ РФ», — заявил Новак во время делового завтрака Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума. Он отметил, что необходимо отказаться от политики «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву». По словам вице-премьера, необходимо ускорить процесс принятия решений, способствующих дальнейшему развитию российской экономики. Новак отметил, что инфляция в России за последние семь недель сохраняется на уровне 2,6% в годовом выражении. Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую обстановку в российской экономике как «идеальный шторм». По его словам, высокие реальные процентные ставки, вынуждают предпринимателей откладывать инвестиционные решения, что создает риски для экономического роста, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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