Новак заявил, что ключевую ставку нужно снижать

Существует необходимость снизить ключевую ставку Центрального банка РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ РФ», — заявил Новак во время делового завтрака Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума. Он отметил, что необходимо отказаться от политики «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву».
По словам вице-премьера, необходимо ускорить процесс принятия решений, способствующих дальнейшему развитию российской экономики. Новак отметил, что инфляция в России за последние семь недель сохраняется на уровне 2,6% в годовом выражении.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую обстановку в российской экономике как «идеальный шторм». По его словам, высокие реальные процентные ставки, вынуждают предпринимателей откладывать инвестиционные решения, что создает риски для экономического роста, передает RT.
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