Мосбиржа: в России рынок акций упал на 2,42%

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К вечеру рынок акций в РФ упал на 2,42% Фото:

В России рынок акций упал на 2,42% после обвала биржи в Японии. Это следует из данных московской биржи.

Согласно сайту Мосбиржи, к закрытию основных торгов рынок ценных бумаг в РФ снизился на 2,42% до 2828,72 пункта. Ранее Токийской фондовой биржи обвалился на 12,4%, из-за чего побил показатель мирового биржевого краха в 1987 году.

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В России рынок акций упал на 2,42% после обвала биржи в Японии. Это следует из данных московской биржи. Согласно сайту Мосбиржи, к закрытию основных торгов рынок ценных бумаг в РФ снизился на 2,42% до 2828,72 пункта. Ранее Токийской фондовой биржи обвалился на 12,4%, из-за чего побил показатель мирового биржевого краха в 1987 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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