Мосбиржа: в России рынок акций упал на 2,42%

05 августа 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

К вечеру рынок акций в РФ упал на 2,42% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России рынок акций упал на 2,42% после обвала биржи в Японии. Это следует из данных московской биржи. Согласно сайту Мосбиржи, к закрытию основных торгов рынок ценных бумаг в РФ снизился на 2,42% до 2828,72 пункта. Ранее Токийской фондовой биржи обвалился на 12,4%, из-за чего побил показатель мирового биржевого краха в 1987 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России рынок акций упал на 2,42% после обвала биржи в Японии. Это следует из данных московской биржи. Согласно сайту Мосбиржи, к закрытию основных торгов рынок ценных бумаг в РФ снизился на 2,42% до 2828,72 пункта. Ранее Токийской фондовой биржи обвалился на 12,4%, из-за чего побил показатель мирового биржевого краха в 1987 году.