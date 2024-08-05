Мосбиржа: в России рынок акций упал на 2,42%

К вечеру рынок акций в РФ упал на 2,42%
В России рынок акций упал на 2,42% после обвала биржи в Японии. Это следует из данных московской биржи.
Согласно сайту Мосбиржи, к закрытию основных торгов рынок ценных бумаг в РФ снизился на 2,42% до 2828,72 пункта. Ранее Токийской фондовой биржи обвалился на 12,4%, из-за чего побил показатель мирового биржевого краха в 1987 году.
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