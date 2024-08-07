РБК: россияне планируют прожить старость на пенсию, а не на свои сбережения

07 августа 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Пенсионеры в России планируют жить на зарплату и пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порядка половины россиян рассчитывает после достижения пенсионного возраста жить на зарплату или пенсию, а не на свои сбережения. Последний вариант предпочитают только 18% опрошенных, говорится в исследовании SuperJob. «Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода», — передает РБК информацию из исследования SuperJob. Подобным образом ответили 25% и 24% опрошенных соответственно. Также 18% граждан РФ надеются жить на пенсии на свои сбережения. Кроме того, отчисления в НПФ как основной источник дохода на пенсии рассчитывают только 4% респондентов. На помощь детей полагается лишь 1 из 100 опрошенных россиян. Однако ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предупредила о риске снижения пенсии в том случае, если у россиян не будет увеличиваться зарплата. По ее словам, по сравнению с 2023 годом значение предельного заработка выросло, но заработная плата у большинства граждан Росси осталась прежней, именно это приводит к снижению получаемых пенсионных баллов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка половины россиян рассчитывает после достижения пенсионного возраста жить на зарплату или пенсию, а не на свои сбережения. Последний вариант предпочитают только 18% опрошенных, говорится в исследовании SuperJob. «Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода», — передает РБК информацию из исследования SuperJob. Подобным образом ответили 25% и 24% опрошенных соответственно. Также 18% граждан РФ надеются жить на пенсии на свои сбережения. Кроме того, отчисления в НПФ как основной источник дохода на пенсии рассчитывают только 4% респондентов. На помощь детей полагается лишь 1 из 100 опрошенных россиян. Однако ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предупредила о риске снижения пенсии в том случае, если у россиян не будет увеличиваться зарплата. По ее словам, по сравнению с 2023 годом значение предельного заработка выросло, но заработная плата у большинства граждан Росси осталась прежней, именно это приводит к снижению получаемых пенсионных баллов.