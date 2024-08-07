РБК: россияне планируют прожить старость на пенсию, а не на свои сбережения

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Пенсионеры в России планируют жить на зарплату и пенсию Фото:

Порядка половины россиян рассчитывает после достижения пенсионного возраста жить на зарплату или пенсию, а не на свои сбережения. Последний вариант предпочитают только 18% опрошенных, говорится в исследовании SuperJob.

«Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода», — передает РБК информацию из исследования SuperJob. Подобным образом ответили 25% и 24% опрошенных соответственно. Также 18% граждан РФ надеются жить на пенсии на свои сбережения.

Кроме того, отчисления в НПФ как основной источник дохода на пенсии рассчитывают только 4% респондентов. На помощь детей полагается лишь 1 из 100 опрошенных россиян.

Однако ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предупредила о риске снижения пенсии в том случае, если у россиян не будет увеличиваться зарплата. По ее словам, по сравнению с 2023 годом значение предельного заработка выросло, но заработная плата у большинства граждан Росси осталась прежней, именно это приводит к снижению получаемых пенсионных баллов.

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Порядка половины россиян рассчитывает после достижения пенсионного возраста жить на зарплату или пенсию, а не на свои сбережения. Последний вариант предпочитают только 18% опрошенных, говорится в исследовании SuperJob. «Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода», — передает РБК информацию из исследования SuperJob. Подобным образом ответили 25% и 24% опрошенных соответственно. Также 18% граждан РФ надеются жить на пенсии на свои сбережения. Кроме того, отчисления в НПФ как основной источник дохода на пенсии рассчитывают только 4% респондентов. На помощь детей полагается лишь 1 из 100 опрошенных россиян. Однако ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предупредила о риске снижения пенсии в том случае, если у россиян не будет увеличиваться зарплата. По ее словам, по сравнению с 2023 годом значение предельного заработка выросло, но заработная плата у большинства граждан Росси осталась прежней, именно это приводит к снижению получаемых пенсионных баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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