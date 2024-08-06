Сенатор предупредила о риске снижения пенсии в России

Сенатор Епифанова: россияне теряют в размере пенсии, если не повышается зарплата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, мелочь, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, пособие, надбавка, индексация
Россиянам надо заранее задуматься о росте зарплаты, чтобы в будущем получать повышенную пенсию, отметила Ольга Епифанова Фото:

Если у россиян не будет расти заработная плата, то они потеряют в размере будущей пенсии. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — объяснила Ольга Епифанова в интервью «Газете.ру».

Сенатор привела пример: при зарплате в 30 000 рублей в 2023 году начислялось 1,8 пенсионных баллов. В случае сохранения зарплаты на прежнем уровне, но при росте значения предельного заработка в 2024 году гражданину начислят меньшее количество баллов — всего 1,618. Чтобы сохранить свои пенсионные баллы на прежнем уровне, в 2024 требуется зарплата порядком выше, в данном случае —34 821 рублей в месяц.

Ольга Епифанова уверена, что следует изменить ситуацию. По ее словам, чем меньше заработная плата у сотрудника, тем меньше пенсионных баллов он получает. По сравнению с прошлым 2023 годом значение предельного заработка выросло, но зарплаты у многих россиян остались на прежнем уровне. Такая ситуация приводит к снижению получаемых баллов.

Ранее стало известно о возможности граждан докупать пенсионные баллы. Человек может воспользоваться этим, если ему не хватает баллов для получения страховых выплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если у россиян не будет расти заработная плата, то они потеряют в размере будущей пенсии. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. «В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — объяснила Ольга Епифанова в интервью «Газете.ру». Сенатор привела пример: при зарплате в 30 000 рублей в 2023 году начислялось 1,8 пенсионных баллов. В случае сохранения зарплаты на прежнем уровне, но при росте значения предельного заработка в 2024 году гражданину начислят меньшее количество баллов — всего 1,618. Чтобы сохранить свои пенсионные баллы на прежнем уровне, в 2024 требуется зарплата порядком выше, в данном случае —34 821 рублей в месяц. Ольга Епифанова уверена, что следует изменить ситуацию. По ее словам, чем меньше заработная плата у сотрудника, тем меньше пенсионных баллов он получает. По сравнению с прошлым 2023 годом значение предельного заработка выросло, но зарплаты у многих россиян остались на прежнем уровне. Такая ситуация приводит к снижению получаемых баллов. Ранее стало известно о возможности граждан докупать пенсионные баллы. Человек может воспользоваться этим, если ему не хватает баллов для получения страховых выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...