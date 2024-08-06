Сенатор предупредила о риске снижения пенсии в России

Сенатор Епифанова: россияне теряют в размере пенсии, если не повышается зарплата

06 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Россиянам надо заранее задуматься о росте зарплаты, чтобы в будущем получать повышенную пенсию, отметила Ольга Епифанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если у россиян не будет расти заработная плата, то они потеряют в размере будущей пенсии. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. «В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — объяснила Ольга Епифанова в интервью « Газете.ру ». Сенатор привела пример: при зарплате в 30 000 рублей в 2023 году начислялось 1,8 пенсионных баллов. В случае сохранения зарплаты на прежнем уровне, но при росте значения предельного заработка в 2024 году гражданину начислят меньшее количество баллов — всего 1,618. Чтобы сохранить свои пенсионные баллы на прежнем уровне, в 2024 требуется зарплата порядком выше, в данном случае —34 821 рублей в месяц. Ольга Епифанова уверена, что следует изменить ситуацию. По ее словам, чем меньше заработная плата у сотрудника, тем меньше пенсионных баллов он получает. По сравнению с прошлым 2023 годом значение предельного заработка выросло, но зарплаты у многих россиян остались на прежнем уровне. Такая ситуация приводит к снижению получаемых баллов. Ранее стало известно о возможности граждан докупать пенсионные баллы. Человек может воспользоваться этим, если ему не хватает баллов для получения страховых выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если у россиян не будет расти заработная плата, то они потеряют в размере будущей пенсии. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. «В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — объяснила Ольга Епифанова в интервью «Газете.ру». Сенатор привела пример: при зарплате в 30 000 рублей в 2023 году начислялось 1,8 пенсионных баллов. В случае сохранения зарплаты на прежнем уровне, но при росте значения предельного заработка в 2024 году гражданину начислят меньшее количество баллов — всего 1,618. Чтобы сохранить свои пенсионные баллы на прежнем уровне, в 2024 требуется зарплата порядком выше, в данном случае —34 821 рублей в месяц. Ольга Епифанова уверена, что следует изменить ситуацию. По ее словам, чем меньше заработная плата у сотрудника, тем меньше пенсионных баллов он получает. По сравнению с прошлым 2023 годом значение предельного заработка выросло, но зарплаты у многих россиян остались на прежнем уровне. Такая ситуация приводит к снижению получаемых баллов. Ранее стало известно о возможности граждан докупать пенсионные баллы. Человек может воспользоваться этим, если ему не хватает баллов для получения страховых выплат.