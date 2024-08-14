14 августа 2024

Из Пермского края усилился отток мигрантов

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , документы, вход, столпотворение
Снижается число мигрантов в Прикамье Фото:

Количество мигрантов в Прикамье за год снизилось на 9,4%. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«За семь месяцев 2024 года на учет в Пермском крае было поставлено 57 тысяч мигрантов. Это на 9,4% меньше аналогичного периода 2023 года», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные МВД.

Подавляющее большинство граждан прибывают в Прикамье из стран СНГ. Основная масса приезжих приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

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Количество мигрантов в Прикамье за год снизилось на 9,4%. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «За семь месяцев 2024 года на учет в Пермском крае было поставлено 57 тысяч мигрантов. Это на 9,4% меньше аналогичного периода 2023 года», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные МВД. Подавляющее большинство граждан прибывают в Прикамье из стран СНГ. Основная масса приезжих приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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