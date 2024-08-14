Из Пермского края усилился отток мигрантов

15 августа 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Снижается число мигрантов в Прикамье Фото: Илья Московец © URA.RU Количество мигрантов в Прикамье за год снизилось на 9,4%. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «За семь месяцев 2024 года на учет в Пермском крае было поставлено 57 тысяч мигрантов. Это на 9,4% меньше аналогичного периода 2023 года», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные МВД. Подавляющее большинство граждан прибывают в Прикамье из стран СНГ. Основная масса приезжих приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество мигрантов в Прикамье за год снизилось на 9,4%. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «За семь месяцев 2024 года на учет в Пермском крае было поставлено 57 тысяч мигрантов. Это на 9,4% меньше аналогичного периода 2023 года», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные МВД. Подавляющее большинство граждан прибывают в Прикамье из стран СНГ. Основная масса приезжих приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.