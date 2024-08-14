Из Пермского края усилился отток мигрантов

Снижается число мигрантов в Прикамье
Количество мигрантов в Прикамье за год снизилось на 9,4%. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«За семь месяцев 2024 года на учет в Пермском крае было поставлено 57 тысяч мигрантов. Это на 9,4% меньше аналогичного периода 2023 года», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные МВД.
Подавляющее большинство граждан прибывают в Прикамье из стран СНГ. Основная масса приезжих приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
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