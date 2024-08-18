18 августа 2024
17 августа 2024

Над курганским округом заметили явление, похожее на смерч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч, торнадо
Курганцы заметили необычное природное явление Фото:

Жители Белозерского района Курганской области стали свидетелями редкого для этих мест природного явления. Они сфотографировали смерч, который образовался в их районе. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Мы видели, как воронка смерча опускалась с небес на землю. Это было внушительное и немного пугающее зрелище», — сообщают подписчики telegram-канала «ИС «Белозерское».

Ранее синоптик-любитель из Кургана Илья Винштейна рассказывал URA.RU, что прогнозирование конвективных явлений, таких как грозы, ливни, град или смерчи представляет собой сложную задачу из-за их непредсказуемости. Часто встречаются ложные срабатывания прогнозов. Тем не менее точность прогноза повышается за несколько часов до возникновения явлений, когда по данным со спутников или радаров видно формирование кучево-дождевых облаков, что позволяет определить интенсивность и местоположение явлений.

URA.RU писало ранее, что другой смерч не был замечен в Курганской области, вопреки прогнозу метеоцентра ранее. Грозы были отмечены в северной и северо-западной части региона, тогда как прогноз касался юга области.

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Жители Белозерского района Курганской области стали свидетелями редкого для этих мест природного явления. Они сфотографировали смерч, который образовался в их районе. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мы видели, как воронка смерча опускалась с небес на землю. Это было внушительное и немного пугающее зрелище», — сообщают подписчики telegram-канала «ИС «Белозерское». Ранее синоптик-любитель из Кургана Илья Винштейна рассказывал URA.RU, что прогнозирование конвективных явлений, таких как грозы, ливни, град или смерчи представляет собой сложную задачу из-за их непредсказуемости. Часто встречаются ложные срабатывания прогнозов. Тем не менее точность прогноза повышается за несколько часов до возникновения явлений, когда по данным со спутников или радаров видно формирование кучево-дождевых облаков, что позволяет определить интенсивность и местоположение явлений. URA.RU писало ранее, что другой смерч не был замечен в Курганской области, вопреки прогнозу метеоцентра ранее. Грозы были отмечены в северной и северо-западной части региона, тогда как прогноз касался юга области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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