Над курганским округом заметили явление, похожее на смерч. Фото

19 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили необычное природное явление Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Белозерского района Курганской области стали свидетелями редкого для этих мест природного явления. Они сфотографировали смерч, который образовался в их районе. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мы видели, как воронка смерча опускалась с небес на землю. Это было внушительное и немного пугающее зрелище», — сообщают подписчики telegram-канала «ИС «Белозерское». Ранее синоптик-любитель из Кургана Илья Винштейна рассказывал URA.RU, что прогнозирование конвективных явлений, таких как грозы, ливни, град или смерчи представляет собой сложную задачу из-за их непредсказуемости. Часто встречаются ложные срабатывания прогнозов. Тем не менее точность прогноза повышается за несколько часов до возникновения явлений, когда по данным со спутников или радаров видно формирование кучево-дождевых облаков, что позволяет определить интенсивность и местоположение явлений. URA.RU писало ранее, что другой смерч не был замечен в Курганской области, вопреки прогнозу метеоцентра ранее. Грозы были отмечены в северной и северо-западной части региона, тогда как прогноз касался юга области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Белозерского района Курганской области стали свидетелями редкого для этих мест природного явления. Они сфотографировали смерч, который образовался в их районе. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мы видели, как воронка смерча опускалась с небес на землю. Это было внушительное и немного пугающее зрелище», — сообщают подписчики telegram-канала «ИС «Белозерское». Ранее синоптик-любитель из Кургана Илья Винштейна рассказывал URA.RU, что прогнозирование конвективных явлений, таких как грозы, ливни, град или смерчи представляет собой сложную задачу из-за их непредсказуемости. Часто встречаются ложные срабатывания прогнозов. Тем не менее точность прогноза повышается за несколько часов до возникновения явлений, когда по данным со спутников или радаров видно формирование кучево-дождевых облаков, что позволяет определить интенсивность и местоположение явлений. URA.RU писало ранее, что другой смерч не был замечен в Курганской области, вопреки прогнозу метеоцентра ранее. Грозы были отмечены в северной и северо-западной части региона, тогда как прогноз касался юга области.