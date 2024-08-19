Крупнейший киргизский банк приостановил переводы через банки РФ

19 августа 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Банк из Киргизии с 16 августа 2024 года приостановил переводы через банки РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа. Переводы не будут проходить в двух направлениях, говорится на сайте банка. «Информируем вас о том, что с 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, „Тинькофф“ и МТС, приостановлены в обоих направлениях», — говорится в сообщении банка, информацию передает ТАСС. Отмечается, что услуга приостановлена на неопределенный срок. Так, входящие переводы будут осуществляться через банки, не затронутые западными санкциями, с использованием рублевых реквизитов. Это решение произошло после предупреждений Евросоюза Киргизии о важности соблюдения антироссийских санкций, сообщил ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа. Переводы не будут проходить в двух направлениях, говорится на сайте банка. «Информируем вас о том, что с 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, „Тинькофф“ и МТС, приостановлены в обоих направлениях», — говорится в сообщении банка, информацию передает ТАСС. Отмечается, что услуга приостановлена на неопределенный срок. Так, входящие переводы будут осуществляться через банки, не затронутые западными санкциями, с использованием рублевых реквизитов. Это решение произошло после предупреждений Евросоюза Киргизии о важности соблюдения антироссийских санкций, сообщил ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.