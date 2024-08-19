Крупнейший киргизский банк приостановил переводы через банки РФ

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Доллар. Челябинск, рубль, деньга, доллар
Банк из Киргизии с 16 августа 2024 года приостановил переводы через банки РФ Фото:

Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа. Переводы не будут проходить в двух направлениях, говорится на сайте банка.

«Информируем вас о том, что с 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, „Тинькофф“ и МТС, приостановлены в обоих направлениях», — говорится в сообщении банка, информацию передает ТАСС. Отмечается, что услуга приостановлена на неопределенный срок.

Так, входящие переводы будут осуществляться через банки, не затронутые западными санкциями, с использованием рублевых реквизитов. Это решение произошло после предупреждений Евросоюза Киргизии о важности соблюдения антироссийских санкций, сообщил ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.

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Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа. Переводы не будут проходить в двух направлениях, говорится на сайте банка. «Информируем вас о том, что с 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, „Тинькофф“ и МТС, приостановлены в обоих направлениях», — говорится в сообщении банка, информацию передает ТАСС. Отмечается, что услуга приостановлена на неопределенный срок. Так, входящие переводы будут осуществляться через банки, не затронутые западными санкциями, с использованием рублевых реквизитов. Это решение произошло после предупреждений Евросоюза Киргизии о важности соблюдения антироссийских санкций, сообщил ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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