Десант челябинских предприятий приехал в Курган

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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, чиновники, пиджаки, спины чиновников
В Кургане приехали 20 челябинских предприятий Фото:

Десант челябинских предприятий во главе с генеральным директором завода «УралАЗ» Павлом Яковлевым приехали в Курган. Об этом сообщают курганские власти.

«Курган посетила делегация из 20 предприятий Челябинской области во главе с генеральным директором завода „УралАЗ“, председателем Челябинского реготделения Союза машиностроителей России Павлом Яковлевым. Принимаем гостей вместе с руководством Курганмашзавода», — говорится в посте курганского правительства в telegram-канале.

Также в Курган приехал руководитель общероссийской организации предприятий малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калининым. Курганские чиновники и руководители местных предприятий обсудили с делегацией дальнейшую промышленную и производственную кооперацию как между крупными заказчиками и малыми компаниями-поставщиками, так и между регионами.

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Десант челябинских предприятий во главе с генеральным директором завода «УралАЗ» Павлом Яковлевым приехали в Курган. Об этом сообщают курганские власти. «Курган посетила делегация из 20 предприятий Челябинской области во главе с генеральным директором завода „УралАЗ“, председателем Челябинского реготделения Союза машиностроителей России Павлом Яковлевым. Принимаем гостей вместе с руководством Курганмашзавода», — говорится в посте курганского правительства в telegram-канале. Также в Курган приехал руководитель общероссийской организации предприятий малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калининым. Курганские чиновники и руководители местных предприятий обсудили с делегацией дальнейшую промышленную и производственную кооперацию как между крупными заказчиками и малыми компаниями-поставщиками, так и между регионами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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