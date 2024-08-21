Десант челябинских предприятий приехал в Курган

Десант челябинских предприятий во главе с генеральным директором завода «УралАЗ» Павлом Яковлевым приехали в Курган. Об этом сообщают курганские власти.
«Курган посетила делегация из 20 предприятий Челябинской области во главе с генеральным директором завода „УралАЗ“, председателем Челябинского реготделения Союза машиностроителей России Павлом Яковлевым. Принимаем гостей вместе с руководством Курганмашзавода», — говорится в посте курганского правительства в telegram-канале.
Также в Курган приехал руководитель общероссийской организации предприятий малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калининым. Курганские чиновники и руководители местных предприятий обсудили с делегацией дальнейшую промышленную и производственную кооперацию как между крупными заказчиками и малыми компаниями-поставщиками, так и между регионами.
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