В Москве умер генерал, которого в мае подстрелил таксист

Генерал-майор Дмитрий Древаль найден мертвым в своей квартире

21 августа 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Москве скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в медицинских службах. В мае Древаля ранил в ногу таксист. «Накануне умер Дмитрий Древаль, генерал-майор в отставке», — сказал собеседник ТАСС. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно информации от медицинских служб, Древаль почувствовал плохое самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. Древаль служил в Министерстве обороны РФ, в том числе имел опыт работы в зонах боевых действий. Он также занимал пост заместителя главы тылового обеспечения Вооруженных Сил России. В мае 2024 года генерал-майор в отставке был ранен в ногу в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта с таксистом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в медицинских службах. В мае Древаля ранил в ногу таксист. «Накануне умер Дмитрий Древаль, генерал-майор в отставке», — сказал собеседник ТАСС. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно информации от медицинских служб, Древаль почувствовал плохое самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. Древаль служил в Министерстве обороны РФ, в том числе имел опыт работы в зонах боевых действий. Он также занимал пост заместителя главы тылового обеспечения Вооруженных Сил России. В мае 2024 года генерал-майор в отставке был ранен в ногу в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта с таксистом.