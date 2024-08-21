В Москве умер генерал, которого в мае подстрелил таксист

Генерал-майор Дмитрий Древаль найден мертвым в своей квартире
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Повседневная жизнь. Москва, автомобиль, скорая помощь
Скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль Фото:

В Москве скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в медицинских службах. В мае Древаля ранил в ногу таксист.

«Накануне умер Дмитрий Древаль, генерал-майор в отставке», — сказал собеседник ТАСС. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно информации от медицинских служб, Древаль почувствовал плохое самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Древаль служил в Министерстве обороны РФ, в том числе имел опыт работы в зонах боевых действий. Он также занимал пост заместителя главы тылового обеспечения Вооруженных Сил России. В мае 2024 года генерал-майор в отставке был ранен в ногу в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта с таксистом.

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В Москве скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в медицинских службах. В мае Древаля ранил в ногу таксист. «Накануне умер Дмитрий Древаль, генерал-майор в отставке», — сказал собеседник ТАСС. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно информации от медицинских служб, Древаль почувствовал плохое самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. Древаль служил в Министерстве обороны РФ, в том числе имел опыт работы в зонах боевых действий. Он также занимал пост заместителя главы тылового обеспечения Вооруженных Сил России. В мае 2024 года генерал-майор в отставке был ранен в ногу в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта с таксистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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