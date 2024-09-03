Происшествия В СК уточнили, что вертолет Ми-8, возможно, потерпел крушение 03 сентября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + На борту Ми-8 находились шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вертолет Ми-8, скорее всего, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров на границе Приангарья и Бурятии. Об этом рассказали в центре поиска и спасения. «Вертолет, предположительно, потерпел крушение», — передает информацию центра ТАСС. Там добавили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, но экипаж вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, информации о пострадавших нет. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вертолет Ми-8, скорее всего, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров на границе Приангарья и Бурятии. Об этом рассказали в центре поиска и спасения. «Вертолет, предположительно, потерпел крушение», — передает информацию центра ТАСС. Там добавили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, но экипаж вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, информации о пострадавших нет. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям