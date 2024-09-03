В СК уточнили, что вертолет Ми-8, возможно, потерпел крушение

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На борту Ми-8 находились шесть человек Фото:

Вертолет Ми-8, скорее всего, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров на границе Приангарья и Бурятии. Об этом рассказали в центре поиска и спасения.

«Вертолет, предположительно, потерпел крушение», — передает информацию центра ТАСС. Там добавили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, но экипаж вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, информации о пострадавших нет. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

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Вертолет Ми-8, скорее всего, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров на границе Приангарья и Бурятии. Об этом рассказали в центре поиска и спасения. «Вертолет, предположительно, потерпел крушение», — передает информацию центра ТАСС. Там добавили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, но экипаж вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, информации о пострадавших нет. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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