В СК уточнили, что вертолет Ми-8, возможно, потерпел крушение

На борту Ми-8 находились шесть человек
Вертолет Ми-8, скорее всего, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров на границе Приангарья и Бурятии. Об этом рассказали в центре поиска и спасения.
«Вертолет, предположительно, потерпел крушение», — передает информацию центра ТАСС. Там добавили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, но экипаж вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, информации о пострадавших нет. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.