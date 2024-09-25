ВСУ выводят свои группировки из Угледара

Вооруженные силы Украины приняли решение о перегруппировке своих сил в Угледаре, частично выводя войска из города, а также рассредоточивая их по различным позициям внутри населенного пункта. Об этом сообщают в силовых структурах.
«Какую-то часть личного состава они вывели. Остальные рассредоточились по городу, сидят в укрытиях», — заявили в силовых структурах ТАСС. Они также отметили, что уровень сопротивления со стороны ВСУ в этом районе значительно уменьшился, особенно активными остаются операторы беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль ряд населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, и продолжают операцию по окружению Угледара. ВСУ рискуют попасть в котел на направлении, передает телеканал 360.ru. В результате этих действий ротация украинских войск в данном районе оказалась невозможной. Глава ДНР Денис Пушилин ранее высказывался о значимости контроля над Угледаром для изменения общей ситуации на фронте и выполнения стратегических задач. Андрей Кошкин, руководитель кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, пояснил, что Угледар играет роль стратегической опоры обороны ВСУ, и его взятие необходимо для перекрытия логистических маршрутов и открытия пути на запад.
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