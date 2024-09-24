ВС РФ взяли Угледар в клещи: что происходит в городе и чем он важен

Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы

24 сентября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Контроль над Угледаром может стать фактором, который переломит ситуацию на фронте и позволит решить важные стратегические задачи (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, а также продолжают окружать Угледар. Ротация украинских войск в регионе стала невозможной. URA.RU рассказывает о стратегическом значении города для России и Украины. История города Угледар — небольшой город на юго-западе Донецкой Народной Республики, который играет значительную роль в ходе СВО. До столицы региона от него всего около 60 километров, а также из него можно попасть в Волноваху и Мариуполь. До начала СВО в 2014 году Угледар был типичным промышленным городком. Он был основан в 1964 году для строительства шахт «Южнодонбасской №1» и «Южнодонбасской №3». В советское время в городе проживало почти 20 тысяч человек, а к началу специальной военной операции — около 14 тысяч жителей. После объявления ДНР о независимости от киевских властей в 2014 году, украинские военные создали в городе мощный оборонительный рубеж, который включал в себя крупную территорию с окопами и подземными тоннелями. ВСУ пытаются вывести ударные группы из Угледара По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные пытаются вывести ударные группы из Угледара, так как город зажат российскими силами в «клещи», и ротация ВСУ стала невозможной. Это свидетельствует о том, что украинская армия признает преимущество российских войск в данном районе и пытается минимизировать потери. ВС РФ берут Угледар в «клещи» Как сообщает telegram-канал «WarGonzo», российские войска продолжают окружать Угледар, взяв под контроль населенные пункты Острое и Крутой Яр. Кроме того, поступает информация о тактических успехах ВС РФ в боях на Часовоярском направлении и в Дзержинске. Аналогичные данные приводит и канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», отмечая, что российские подразделения активно продвигаются в восточном и северо-восточном направлениях от Пречистовки. Тем самым стремясь перерезать логистику ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Чем важен Угледар Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи. Советник Пушилина Игорь Кимаковский уточнил, что основная задача военных заключается во взятии города «в клещи» по аналогии с Соледаром. Завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснял, что Угледар является одной из опор обороны ВСУ, и его взятие под контроль необходимо для перерезания логистических путей и открытия свободного пути на запад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, а также продолжают окружать Угледар. Ротация украинских войск в регионе стала невозможной. URA.RU рассказывает о стратегическом значении города для России и Украины. Угледар — небольшой город на юго-западе Донецкой Народной Республики, который играет значительную роль в ходе СВО. До столицы региона от него всего около 60 километров, а также из него можно попасть в Волноваху и Мариуполь. До начала СВО в 2014 году Угледар был типичным промышленным городком. Он был основан в 1964 году для строительства шахт «Южнодонбасской №1» и «Южнодонбасской №3». В советское время в городе проживало почти 20 тысяч человек, а к началу специальной военной операции — около 14 тысяч жителей. После объявления ДНР о независимости от киевских властей в 2014 году, украинские военные создали в городе мощный оборонительный рубеж, который включал в себя крупную территорию с окопами и подземными тоннелями. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные пытаются вывести ударные группы из Угледара, так как город зажат российскими силами в «клещи», и ротация ВСУ стала невозможной. Это свидетельствует о том, что украинская армия признает преимущество российских войск в данном районе и пытается минимизировать потери. Как сообщает telegram-канал «WarGonzo», российские войска продолжают окружать Угледар, взяв под контроль населенные пункты Острое и Крутой Яр. Кроме того, поступает информация о тактических успехах ВС РФ в боях на Часовоярском направлении и в Дзержинске. Аналогичные данные приводит и канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», отмечая, что российские подразделения активно продвигаются в восточном и северо-восточном направлениях от Пречистовки. Тем самым стремясь перерезать логистику ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи. Советник Пушилина Игорь Кимаковский уточнил, что основная задача военных заключается во взятии города «в клещи» по аналогии с Соледаром. Завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснял, что Угледар является одной из опор обороны ВСУ, и его взятие под контроль необходимо для перерезания логистических путей и открытия свободного пути на запад.