В Сургутском районе на болоте заметили каравайку — эта птица обитает в Африке, Австралии и на юге России. Видео, на котором запечатлен пернатый гость, опубликовал Юганский заповедник в соцсети «ВКонтакте».
«Что это у нас тут такое сидит? Сейчас посмотрим. Цапля что ли? В первый раз вижу такую», — удивился автор видео.
Сотрудники Юганского заповедника выяснили, что это была каравайка. «Птицу увидели в поселке Угут, не на территории заповедника. Скорее всего, там рядом находится месторождение», — узнал корреспондент URA.RU в учреждении. В России каравайка занесена в Красную книгу.
Год ранее в Березовском районе ХМАО от стаи отбился фламинго. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете. Теперь уже знаменитого югорского «фламинго в штанах» можно увидеть в екатеринбургском зоопарке.
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