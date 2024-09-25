25 сентября 2024

«Цапля что ли?»: птица, обитающая в Африке, прилетела в ХМАО. Видео

Птицу, обитающую в Африке, заметили на болоте в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан удивила птица, замеченная на болоте
Югорчан удивила птица, замеченная на болоте Фото:

В Сургутском районе на болоте заметили каравайку — эта птица обитает в Африке, Австралии и на юге России. Видео, на котором запечатлен пернатый гость, опубликовал Юганский заповедник в соцсети «ВКонтакте».

«Что это у нас тут такое сидит? Сейчас посмотрим. Цапля что ли? В первый раз вижу такую», — удивился автор видео.

Сотрудники Юганского заповедника выяснили, что это была каравайка. «Птицу увидели в поселке Угут, не на территории заповедника. Скорее всего, там рядом находится месторождение», — узнал корреспондент URA.RU в учреждении. В России каравайка занесена в Красную книгу.

Год ранее в Березовском районе ХМАО от стаи отбился фламинго. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете. Теперь уже знаменитого югорского «фламинго в штанах» можно увидеть в екатеринбургском зоопарке.

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В Сургутском районе на болоте заметили каравайку — эта птица обитает в Африке, Австралии и на юге России. Видео, на котором запечатлен пернатый гость, опубликовал Юганский заповедник в соцсети «ВКонтакте». «Что это у нас тут такое сидит? Сейчас посмотрим. Цапля что ли? В первый раз вижу такую», — удивился автор видео. Сотрудники Юганского заповедника выяснили, что это была каравайка. «Птицу увидели в поселке Угут, не на территории заповедника. Скорее всего, там рядом находится месторождение», — узнал корреспондент URA.RU в учреждении. В России каравайка занесена в Красную книгу. Год ранее в Березовском районе ХМАО от стаи отбился фламинго. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете. Теперь уже знаменитого югорского «фламинго в штанах» можно увидеть в екатеринбургском зоопарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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