Трамп рассказал о беременности своей дочери Тиффани

11 октября 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Трамп заявлял, что одобрил брак дочери Фото: Официальный сайт Президента РФ Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани ожидает ребенка. Об этом стало известно из заявления самого политика. «А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок», — сказал Дональд Трамп во время своего выступления в Детройте, отметив при этом присутствие тестя своей дочери, бизнесмена Массада Булоса, сообщает The Hill . Тиффани Трамп вышла замуж за Булоса в 2022 году, и этот брак был одобрен ее отцом, который характеризует ее мужа как «исключительного молодого человека». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани ожидает ребенка. Об этом стало известно из заявления самого политика. «А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок», — сказал Дональд Трамп во время своего выступления в Детройте, отметив при этом присутствие тестя своей дочери, бизнесмена Массада Булоса, сообщает The Hill. Тиффани Трамп вышла замуж за Булоса в 2022 году, и этот брак был одобрен ее отцом, который характеризует ее мужа как «исключительного молодого человека».