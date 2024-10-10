10 октября 2024

Трамп рассказал о беременности своей дочери Тиффани

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Трамп заявлял, что одобрил брак дочери Фото:

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани ожидает ребенка. Об этом стало известно из заявления самого политика.

«А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок», — сказал Дональд Трамп во время своего выступления в Детройте, отметив при этом присутствие тестя своей дочери, бизнесмена Массада Булоса, сообщает The Hill. Тиффани Трамп вышла замуж за Булоса в 2022 году, и этот брак был одобрен ее отцом, который характеризует ее мужа как «исключительного молодого человека».

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Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани ожидает ребенка. Об этом стало известно из заявления самого политика. «А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок», — сказал Дональд Трамп во время своего выступления в Детройте, отметив при этом присутствие тестя своей дочери, бизнесмена Массада Булоса, сообщает The Hill. Тиффани Трамп вышла замуж за Булоса в 2022 году, и этот брак был одобрен ее отцом, который характеризует ее мужа как «исключительного молодого человека».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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