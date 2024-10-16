Раскрыты детали преступного плана генералов Попова и Цокова

Цоков подозревается в создании преступной группы с Поповым и Моисеевым
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Следствие подозревает Цокова в причастности к делу Попова и Моисеева
Следствие подозревает Цокова в причастности к делу Попова и Моисеева Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Генерал-лейтенант Олег Цоков подозревается в организации преступного сговора совместно с экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Они подозреваются в хищении металлоконструкций на сумму свыше 114,5 миллиона рублей.

По информации следствия, Цоков использовал слабость Попова к азартным играм для привлечения его в преступную схему. «Цоков воспользовался страстью к азартным играм генерал-майора Попова и вместе с ним и бизнесменом Моисеевым организовал преступную группу», — передает прокуратура. Информацию приводит ТАСС.

Попов был арестован 17 мая, а 15 июля переведен под домашний арест. Следствие обвиняет его в хищении более 1 700 тонн металлопроката, закупленного для гуманитарной помощи Запорожской области. Ему вменяются мошенничество и служебный подлог. Генерал отвергает все обвинения. По версии следствия, Попов действовал с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб летом 2023 года и получил звание Героя России посмертно, его дело прекращено. Моисеев, находившийся в СИЗО, теперь под домашним арестом и дал признательные показания.

В июле стало известно, что Цоков перевел один миллион рублей на карту Попова, что подтверждает его непосредственное участие в преступной деятельности. В связи с этими обстоятельствами, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Попова.

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Генерал-лейтенант Олег Цоков подозревается в организации преступного сговора совместно с экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Они подозреваются в хищении металлоконструкций на сумму свыше 114,5 миллиона рублей. По информации следствия, Цоков использовал слабость Попова к азартным играм для привлечения его в преступную схему. «Цоков воспользовался страстью к азартным играм генерал-майора Попова и вместе с ним и бизнесменом Моисеевым организовал преступную группу», — передает прокуратура. Информацию приводит ТАСС. Попов был арестован 17 мая, а 15 июля переведен под домашний арест. Следствие обвиняет его в хищении более 1 700 тонн металлопроката, закупленного для гуманитарной помощи Запорожской области. Ему вменяются мошенничество и служебный подлог. Генерал отвергает все обвинения. По версии следствия, Попов действовал с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб летом 2023 года и получил звание Героя России посмертно, его дело прекращено. Моисеев, находившийся в СИЗО, теперь под домашним арестом и дал признательные показания. В июле стало известно, что Цоков перевел один миллион рублей на карту Попова, что подтверждает его непосредственное участие в преступной деятельности. В связи с этими обстоятельствами, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Попова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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