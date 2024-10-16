16 октября 2024

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас мужчину допрашивают силовики (архивное фото)
Сейчас мужчину допрашивают силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу, предположительно, родом из Средней Азии. Его уже допрашивают силовики. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил информацию о произошедшем собеседник агентства.

Однако подробности инцидента неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.

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В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу, предположительно, родом из Средней Азии. Его уже допрашивают силовики. Об этом сообщил источник URA.RU. «Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил информацию о произошедшем собеседник агентства. Однако подробности инцидента неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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