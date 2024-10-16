Сейчас мужчину допрашивают силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу, предположительно, родом из Средней Азии. Его уже допрашивают силовики. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил информацию о произошедшем собеседник агентства.
Однако подробности инцидента неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.
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