Силуанов раскрыл, на что власти потратят дополнительные полтора триллиона рублей

Силуанов: на поддержку ипотеки и обороны в 2024 году выделено 1,5 трлн рублей

19 октября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Силуанов заявил, что более триллиона рублей будет выделено на субсидирование льготной ипотеки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2024 году бюджетные расходы могут возрасти на 1,5 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на поддержку льготной ипотеки, а также на удовлетворение потребностей Министерства обороны. «Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <…> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета», — заявил Силуанов в интервью РБК. По его словам, в 2024 году федеральный бюджет может выделить дополнительно до 1,5 триллионов рублей. Он отметил, что большая часть этих средств будет направлена на субсидирование льготной ипотеки для банков в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка, а также на обслуживание государственного долга и удовлетворение потребностей Минобороны и других силовых органов. Силуанов заявил, что в связи с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы на субсидирование процентных платежей. Он добавил, что для тех, кто оформил ипотеку по семейной программе под 6% или по льготной программе под 8%, ставки остаются стабильными, так как разницу покрывает бюджет. В связи с этим министр заявил, что в этом году будет выделено более триллиона рублей из бюджета для того, чтобы ипотечные ставки не менялись для граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2024 году бюджетные расходы могут возрасти на 1,5 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на поддержку льготной ипотеки, а также на удовлетворение потребностей Министерства обороны. «Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <…> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета», — заявил Силуанов в интервью РБК. По его словам, в 2024 году федеральный бюджет может выделить дополнительно до 1,5 триллионов рублей. Он отметил, что большая часть этих средств будет направлена на субсидирование льготной ипотеки для банков в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка, а также на обслуживание государственного долга и удовлетворение потребностей Минобороны и других силовых органов. Силуанов заявил, что в связи с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы на субсидирование процентных платежей. Он добавил, что для тех, кто оформил ипотеку по семейной программе под 6% или по льготной программе под 8%, ставки остаются стабильными, так как разницу покрывает бюджет. В связи с этим министр заявил, что в этом году будет выделено более триллиона рублей из бюджета для того, чтобы ипотечные ставки не менялись для граждан.