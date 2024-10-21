На «Госуслугах» запустили отдельный сервис для многодетных семей

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В будущем с помощью сервиса многодетные семьи смогут прикрепиться к поликлинике
В будущем с помощью сервиса многодетные семьи смогут прикрепиться к поликлинике Фото:

На портале «Госуслуги» запущен сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей, где можно оформить статус многодетной семьи. Об этом сообщил вице-премьер, куратор федерального проекта «Государство для людей» Дмитрий Григоренко.

«Сервис „жизненная ситуация“ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг», — передает Правительство России слова Григоренко в своем telegram-канале. Там добавили, что сейчас семьи могут оформить статус многодетных и электронное удостоверение многодетных.

Также в будущем сервис позволит прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату. «Жизненная ситуация» является частью федерального проекта «Государство для людей», отметили в правительстве.

Ранее министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что в Подмосковье улучшили онлайн-услугу для присвоения статуса многодетной семьи, передает 360.ru. К форме заявления подключили электронного помощника, который предоставляет пользователю информацию о детях.

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На портале «Госуслуги» запущен сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей, где можно оформить статус многодетной семьи. Об этом сообщил вице-премьер, куратор федерального проекта «Государство для людей» Дмитрий Григоренко. «Сервис „жизненная ситуация“ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг», — передает Правительство России слова Григоренко в своем telegram-канале. Там добавили, что сейчас семьи могут оформить статус многодетных и электронное удостоверение многодетных. Также в будущем сервис позволит прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату. «Жизненная ситуация» является частью федерального проекта «Государство для людей», отметили в правительстве. Ранее министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что в Подмосковье улучшили онлайн-услугу для присвоения статуса многодетной семьи, передает 360.ru. К форме заявления подключили электронного помощника, который предоставляет пользователю информацию о детях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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