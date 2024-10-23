Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

23 октября 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Решить вопрос планируется через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием продать ее замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро. Продажу хотят осуществить российскому Райффайзенбанку. Кроме того, компания требует выплаты невыплаченных дивидендов и процентов на сумму более 281 млн евро. «Позиция „Распериа“ продиктована нормами действующего российского законодательства», — заявил «Ведомостям» управляющий партнер юрфирмы K&P.Group Игорь Озерский, представляющий компанию в суде. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну и закрытость процесса. Спор между компанией «Распериа трейдинг лимитед» и Райффайзенбанком находится в стадии рассмотрения, и его детали не раскрывались ранее из-за закрытого характера процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием продать ее замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро. Продажу хотят осуществить российскому Райффайзенбанку. Кроме того, компания требует выплаты невыплаченных дивидендов и процентов на сумму более 281 млн евро. «Позиция „Распериа“ продиктована нормами действующего российского законодательства», — заявил «Ведомостям» управляющий партнер юрфирмы K&P.Group Игорь Озерский, представляющий компанию в суде. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну и закрытость процесса. Спор между компанией «Распериа трейдинг лимитед» и Райффайзенбанком находится в стадии рассмотрения, и его детали не раскрывались ранее из-за закрытого характера процесса.