Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

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Судебное заселение по уголовному делу Дубова Олега. Курган , суд, судебное заседание
Решить вопрос планируется через суд Фото:

Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием продать ее замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро. Продажу хотят осуществить российскому Райффайзенбанку. Кроме того, компания требует выплаты невыплаченных дивидендов и процентов на сумму более 281 млн евро.

«Позиция „Распериа“ продиктована нормами действующего российского законодательства», — заявил «Ведомостям» управляющий партнер юрфирмы K&P.Group Игорь Озерский, представляющий компанию в суде. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну и закрытость процесса. Спор между компанией «Распериа трейдинг лимитед» и Райффайзенбанком находится в стадии рассмотрения, и его детали не раскрывались ранее из-за закрытого характера процесса.

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Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием продать ее замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро. Продажу хотят осуществить российскому Райффайзенбанку. Кроме того, компания требует выплаты невыплаченных дивидендов и процентов на сумму более 281 млн евро. «Позиция „Распериа“ продиктована нормами действующего российского законодательства», — заявил «Ведомостям» управляющий партнер юрфирмы K&P.Group Игорь Озерский, представляющий компанию в суде. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну и закрытость процесса. Спор между компанией «Распериа трейдинг лимитед» и Райффайзенбанком находится в стадии рассмотрения, и его детали не раскрывались ранее из-за закрытого характера процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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