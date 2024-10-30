Врач предостерег от опасной ошибки во время насморка

Использовать назальные капли дольше семи дней противопоказано. Если насморк не проходит за это время, необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщил оториноларинголог Руслан Юров.
По словам специалиста, насморк должен исчезнуть за неделю. В начале болезни необходимо пользоваться гипертоническими солевыми растворами и спреями в нос на основе фенилэфрина, оксиметазолина. «Использование назальных капель дольше 7 дней противопоказано», — рассказал Юров изданию «Подмосковье сегодня».
В первые 5 дней также рекомендовано применение антигистаминных препаратов, но дальнейшее их использование необоснованно. Если заложенность носа не проходит в течение недели, а также сопровождается ощущением давления в области переносицы и щек при смене положения тела, повышенной температурой, мутным густым отделением из носа, то необходимо обратиться к оториноларингологу.
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как вылечить насморк за один день. Среди советов — прием витамина С, использование ингаляций, обильное питье и промывание носа.
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