Врач предостерег от опасной ошибки во время насморка

Оториноларинголог Юров: если насморк не прошел за неделю, нужно идти к врачу
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Врачи не советуют использовать капли дольше недели
Врачи не советуют использовать капли дольше недели Фото:

Использовать назальные капли дольше семи дней противопоказано. Если насморк не проходит за это время, необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщил оториноларинголог Руслан Юров.

По словам специалиста, насморк должен исчезнуть за неделю. В начале болезни необходимо пользоваться гипертоническими солевыми растворами и спреями в нос на основе фенилэфрина, оксиметазолина. «Использование назальных капель дольше 7 дней противопоказано», — рассказал Юров изданию «Подмосковье сегодня».

В первые 5 дней также рекомендовано применение антигистаминных препаратов, но дальнейшее их использование необоснованно. Если заложенность носа не проходит в течение недели, а также сопровождается ощущением давления в области переносицы и щек при смене положения тела, повышенной температурой, мутным густым отделением из носа, то необходимо обратиться к оториноларингологу. 

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как вылечить насморк за один день. Среди советов — прием витамина С, использование ингаляций, обильное питье и промывание носа. 

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Использовать назальные капли дольше семи дней противопоказано. Если насморк не проходит за это время, необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщил оториноларинголог Руслан Юров. По словам специалиста, насморк должен исчезнуть за неделю. В начале болезни необходимо пользоваться гипертоническими солевыми растворами и спреями в нос на основе фенилэфрина, оксиметазолина. «Использование назальных капель дольше 7 дней противопоказано», — рассказал Юров изданию «Подмосковье сегодня». В первые 5 дней также рекомендовано применение антигистаминных препаратов, но дальнейшее их использование необоснованно. Если заложенность носа не проходит в течение недели, а также сопровождается ощущением давления в области переносицы и щек при смене положения тела, повышенной температурой, мутным густым отделением из носа, то необходимо обратиться к оториноларингологу.  Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как вылечить насморк за один день. Среди советов — прием витамина С, использование ингаляций, обильное питье и промывание носа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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