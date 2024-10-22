Как избавиться от насморка за один день: важные советы врача

Отоларинголог Зайцев: пять правил помогут вылечить насморк за один день

22 октября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Осенью традиционно растет число заболевших ОРВИ Фото: Стас Этвеш © URA.RU Представьте, завтра важное совещание, а вы подхватили противный насморк и кашель, которые портят все ваши планы. Наверняка, и вы попадали в такую «засаду». Как быстро избавиться от кашля и насморка, и быстро встать на ноги, URA.RU рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Откуда берутся насморк и кашель Насморк и кашель — два связанных между собой недуга: слизь, которая стекает по носоглотке, вызывает раздражение кашлевого центра. По словам Зайцева, как только насморк начинает ослабевать, пропадает и кашель. Как лечить горло и заложенность носа: Витамин С Как только почувствовали недомогание, нужно начать принимать витамин С. Доктор Зайцев советует принимать Аскорутин или обычную аскорбиновую кислоту. «Аскорбиновую кислоту нужно есть не в терапевтических и профилактических дозах, а в больших количествах. Если мы говорим про Аскорутин, то можно рассасывать по две таблетки пять-шесть раз в день, — извиняюсь, прямо объедайтесь им. Он вытравит вирус, и на следующий день уже будет значительно лучше», — заверил врач. Витамин С также содержится в бруснике, клюкве (как вариант, можно сделать морс с ягодой), или квашеной капусте. Ингаляции Чтобы избавиться от кашля, специалист советует делать ингаляции — предпочтение стоит отдать небулайзерам (ультразвуковые устройства). От паровых ингаляций врач советует отказаться. Пить как можно больше Во время насморка болезни нужно получать много жидкости. Поэтому еще одно правило для «захворавших» — много пить. «Пейте много чаев. Я говорю не о крепости, а именно о его объеме чая. Он может быть зеленым, черным, травяным, или микс из трав. Чем больше человек пьет, тем сильнее будет разрушаться вирусная оболочка», — продолжает собеседник. Не нагружать организм Во время болезни организму нужен покой. На время нужно отказаться от тренировок и активного образа жизни. Даже генеральная уборка (да, даже если она давно ждет своего часа), может усугубить течение болезни. «Ложитесь раньше спать, больше отдыхайте. Должно быть комфортное сбалансированное питание. Никаких приемов пищи „от пуза“ — ослабленному организму тяжело переваривать столько еды», — подчеркнул эксперт. Отоларинголог Зайцев предупредил об инфаркте из-за насморка Местное лечение Ко всему этому нужно добавить местное лечение. На начальном этапе доктор советует использовать «мягкие средства» и не применять сильные химические препараты. «Лечение насморка должно включать легкий сосудосуживающий, противоотечный и муколитический (уберет слизь из носа) компоненты. Есть капли, которые содержат все три компонента. Хорошим отхаркивающим средством является теплое молоко, в него можно добавить кусочек сливочного масла. Это смягчит и увлажнит слизистую. Упиваться литрами не нужно, достаточно полстакана несколько раз в день», — говорит медик. Кроме того, следует купить противокашлевые, отхаркивающие средства. Эксперт также советует воздержаться от использования сосудосуживающих капель, так как они вызывают зависимость. Промывание носа Нос следует промывать растворами на основе морской соли. Специалист рекомендует использовать покупные, а не самоприготовленные средства. В аптеке они будут стерильными и с правильными насадками, поясняет он. В борьбе с насморком также помогут антисептики для полости носа или глотки на водной основе. Когда ждать выздоровления? Если соблюдать все рекомендации, встать на ноги можно уже на следующий день, уверяет медик. В целом же на самовыздоровление организму обычно хватает двух-трех дней. Если срок прошел, а вы до сих пор не встали на ноги, эксперт советует идти к доктору. Лучше выбирать профильного специалиста — лора. Если болезнь переросла в тонзиллит или гайморит, лечение может занять не одну неделю. Поэтому чем раньше человек обратится к доктору, тем раньше встанет на ноги. «Многие боятся идти к доктору, а это является триггером для хронизации воспаления. А потом люди удивляются: почему у меня гайморит хроническим стал? Не готов лечиться, значит, пожинай плоды, так сказать, нездоровья. Но это неправильно. Сегодня есть все возможности для эффективного и быстрого лечения», — резюмировал Зайцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представьте, завтра важное совещание, а вы подхватили противный насморк и кашель, которые портят все ваши планы. Наверняка, и вы попадали в такую «засаду». Как быстро избавиться от кашля и насморка, и быстро встать на ноги, URA.RU рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Насморк и кашель — два связанных между собой недуга: слизь, которая стекает по носоглотке, вызывает раздражение кашлевого центра. По словам Зайцева, как только насморк начинает ослабевать, пропадает и кашель. Как только почувствовали недомогание, нужно начать принимать витамин С. Доктор Зайцев советует принимать Аскорутин или обычную аскорбиновую кислоту. «Аскорбиновую кислоту нужно есть не в терапевтических и профилактических дозах, а в больших количествах. Если мы говорим про Аскорутин, то можно рассасывать по две таблетки пять-шесть раз в день, — извиняюсь, прямо объедайтесь им. Он вытравит вирус, и на следующий день уже будет значительно лучше», — заверил врач. Витамин С также содержится в бруснике, клюкве (как вариант, можно сделать морс с ягодой), или квашеной капусте. Чтобы избавиться от кашля, специалист советует делать ингаляции — предпочтение стоит отдать небулайзерам (ультразвуковые устройства). От паровых ингаляций врач советует отказаться. Во время насморка болезни нужно получать много жидкости. Поэтому еще одно правило для «захворавших» — много пить. «Пейте много чаев. Я говорю не о крепости, а именно о его объеме чая. Он может быть зеленым, черным, травяным, или микс из трав. Чем больше человек пьет, тем сильнее будет разрушаться вирусная оболочка», — продолжает собеседник. Во время болезни организму нужен покой. На время нужно отказаться от тренировок и активного образа жизни. Даже генеральная уборка (да, даже если она давно ждет своего часа), может усугубить течение болезни. «Ложитесь раньше спать, больше отдыхайте. Должно быть комфортное сбалансированное питание. Никаких приемов пищи „от пуза“ — ослабленному организму тяжело переваривать столько еды», — подчеркнул эксперт. Ко всему этому нужно добавить местное лечение. На начальном этапе доктор советует использовать «мягкие средства» и не применять сильные химические препараты. «Лечение насморка должно включать легкий сосудосуживающий, противоотечный и муколитический (уберет слизь из носа) компоненты. Есть капли, которые содержат все три компонента. Хорошим отхаркивающим средством является теплое молоко, в него можно добавить кусочек сливочного масла. Это смягчит и увлажнит слизистую. Упиваться литрами не нужно, достаточно полстакана несколько раз в день», — говорит медик. Кроме того, следует купить противокашлевые, отхаркивающие средства. Эксперт также советует воздержаться от использования сосудосуживающих капель, так как они вызывают зависимость. Нос следует промывать растворами на основе морской соли. Специалист рекомендует использовать покупные, а не самоприготовленные средства. В аптеке они будут стерильными и с правильными насадками, поясняет он. В борьбе с насморком также помогут антисептики для полости носа или глотки на водной основе. Если соблюдать все рекомендации, встать на ноги можно уже на следующий день, уверяет медик. В целом же на самовыздоровление организму обычно хватает двух-трех дней. Если срок прошел, а вы до сих пор не встали на ноги, эксперт советует идти к доктору. Лучше выбирать профильного специалиста — лора. Если болезнь переросла в тонзиллит или гайморит, лечение может занять не одну неделю. Поэтому чем раньше человек обратится к доктору, тем раньше встанет на ноги. «Многие боятся идти к доктору, а это является триггером для хронизации воспаления. А потом люди удивляются: почему у меня гайморит хроническим стал? Не готов лечиться, значит, пожинай плоды, так сказать, нездоровья. Но это неправильно. Сегодня есть все возможности для эффективного и быстрого лечения», — резюмировал Зайцев.