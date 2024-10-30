Решетников заявил об охлаждении экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о начале охлаждения российской экономики, несмотря на сохранение прогноза роста ВВП на 2025 год на уровне 2,5%. Об этом он сказал на полях бизнес-форума в Танзании.
«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале — ред.)», — заявил Решетников во время форума. Его слова передает РИА Новости.
Минэкономразвития РФ продолжит тщательный анализ экономических данных, чтобы корректировать свои действия в зависимости от изменений в экономической динамике. В то время как текущий прогноз на 2024 год предполагает рост ВВП в 3,9%, следующий год ожидается с показателем в 2,5%, что указывает на потенциальное замедление роста.
Перегрев экономики возникает тогда, когда рост общего спроса опережает возможности предложения. В России данный процесс был вызван нехваткой рабочей силы, что привело к тому, что компании стали повышать зарплаты для привлечения сотрудников, а также дефицитом производственных мощностей.
На прошлой неделе Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка России, выразила мнение, что темпы перегрева национальной экономики превысили прогнозы регулятора, что способствовало ускорению инфляции. Ранее летом Центральный Банк оценивал уровень перегрева экономики в первой половине года как наибольший за последние 16 лет. В ответ на это ЦБ объявил о намерении принимать более строгие меры в отношении инфляционных рисков и не исключил повышения ключевой ставки с нынешних рекордных 21% уже в декабре.
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