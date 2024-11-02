Вице-спикер Госдумы предложил запустить всероссийскую лотерею для новорожденных

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил организацию всероссийской лотереи среди новорожденных как способ стимуляции рождаемости в стране. По его идее, в рамках лотереи планируется разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники, сообщает РИА Новости.
«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить ее на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов РИА Новости.
Депутат уточнил, что участие в лотерее будет автоматическим через списки ЗАГСа. Такие меры уже успешно применялись на локальном уровне в Ленинградской области и Хабаровске, вызвав положительные отзывы. Чернышов уверен, что подобные инициативы способствуют повышению интереса к рождаемости и создают положительный информационный фон вокруг семьи и детства.
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