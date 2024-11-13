Стало известно, сколько власти Перми потратили на Bluetooth-маячки в автобусах

Власти Перми потратили на Bluetooth-маячки в транспорте более 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Один Bluetooth-маячок в автобусе стоит девять тысяч рублей
Один Bluetooth-маячок в автобусе стоит девять тысяч рублей Фото:

На установку Bluetooth-маячков в общественном транспорте Перми власти потратили более двух миллионов рублей. Об этом рассказал на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Bluetooth-маячками оборудовано порядка 250 единиц. Стоимость одного маячка составляет девять тысяч рублей», — сообщил Путин. Оснащение транспорта новым оборудованием обошлось в 2,25 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми оборудовали Bluetooth-маячками автобусы десяти маршрутов. На них работает МУП «Пермгорэлектротранс».

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На установку Bluetooth-маячков в общественном транспорте Перми власти потратили более двух миллионов рублей. Об этом рассказал на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «Bluetooth-маячками оборудовано порядка 250 единиц. Стоимость одного маячка составляет девять тысяч рублей», — сообщил Путин. Оснащение транспорта новым оборудованием обошлось в 2,25 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми оборудовали Bluetooth-маячками автобусы десяти маршрутов. На них работает МУП «Пермгорэлектротранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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