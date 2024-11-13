Стало известно, сколько власти Перми потратили на Bluetooth-маячки в автобусах

Один Bluetooth-маячок в автобусе стоит девять тысяч рублей
На установку Bluetooth-маячков в общественном транспорте Перми власти потратили более двух миллионов рублей. Об этом рассказал на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Bluetooth-маячками оборудовано порядка 250 единиц. Стоимость одного маячка составляет девять тысяч рублей», — сообщил Путин. Оснащение транспорта новым оборудованием обошлось в 2,25 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми оборудовали Bluetooth-маячками автобусы десяти маршрутов. На них работает МУП «Пермгорэлектротранс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!