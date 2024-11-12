В Перми весь транспорт муниципального перевозчика оснастили bluetooth-маячками

В Перми автобусы десяти маршрутов оборудовали bluetooth-маячками. Об этом рассказал на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин.
«С прошлой недели весь подвижной состав „Пермгорэлектротранса“ оснащен bluetooth-маячками. Приложение автоматически распознает, в каком вы автобусе, и отправляет пуш с предложением оплаты проезда», — поделился Путин.
Новой технологией можно воспользоваться в автобусах маршрутов №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков оборудуют маячками в ходе перезаключения контрактов.
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