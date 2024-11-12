В Перми весь транспорт муниципального перевозчика оснастили bluetooth-маячками

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Оплатить проезд по bluetooth можно во всех автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс»
Оплатить проезд по bluetooth можно во всех автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс» Фото:

В Перми автобусы десяти маршрутов оборудовали bluetooth-маячками. Об этом рассказал на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин.

«С прошлой недели весь подвижной состав „Пермгорэлектротранса“ оснащен bluetooth-маячками. Приложение автоматически распознает, в каком вы автобусе, и отправляет пуш с предложением оплаты проезда», — поделился Путин.

Новой технологией можно воспользоваться в автобусах маршрутов №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков оборудуют маячками в ходе перезаключения контрактов.

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В Перми автобусы десяти маршрутов оборудовали bluetooth-маячками. Об этом рассказал на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы начальник городского дептранса Анатолий Путин. «С прошлой недели весь подвижной состав „Пермгорэлектротранса“ оснащен bluetooth-маячками. Приложение автоматически распознает, в каком вы автобусе, и отправляет пуш с предложением оплаты проезда», — поделился Путин. Новой технологией можно воспользоваться в автобусах маршрутов №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков оборудуют маячками в ходе перезаключения контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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