Пациент вынес из больницы Соликамска телевизор и роутер

В Соликамске Пермского края мужчина, угодивший в больницу после пьяной драки, обокрал медиков. Он вынес из больницы роутер и телевизор, рассказали в полиции.
«После оказания необходимой помощи врачи определили потерпевшего в палату, назначили процедуры и постельный режим. Рекомендации медиков показались осужденному излишними, и в эту же ночь он собрался домой. Перед тем как покинуть медицинское учреждение, злоумышленник похитил устройство для раздачи Интернета и телевизор», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Врачи обнаружили пропажу быстро. Поэтому полицейские уже через несколько часов задержали злоумышленника у него дома. Все украденные вещи он вернул. Суд приговорил вора к 400 часам обязательных работ.
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