18 ноября 2024

Пациент вынес из больницы Соликамска телевизор и роутер

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Пациент по пути домой прихватил из больницы технику
Пациент по пути домой прихватил из больницы технику Фото:

В Соликамске Пермского края мужчина, угодивший в больницу после пьяной драки, обокрал медиков. Он вынес из больницы роутер и телевизор, рассказали в полиции.

«После оказания необходимой помощи врачи определили потерпевшего в палату, назначили процедуры и постельный режим. Рекомендации медиков показались осужденному излишними, и в эту же ночь он собрался домой. Перед тем как покинуть медицинское учреждение, злоумышленник похитил устройство для раздачи Интернета и телевизор», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Врачи обнаружили пропажу быстро. Поэтому полицейские уже через несколько часов задержали злоумышленника у него дома. Все украденные вещи он вернул. Суд приговорил вора к 400 часам обязательных работ.

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В Соликамске Пермского края мужчина, угодивший в больницу после пьяной драки, обокрал медиков. Он вынес из больницы роутер и телевизор, рассказали в полиции. «После оказания необходимой помощи врачи определили потерпевшего в палату, назначили процедуры и постельный режим. Рекомендации медиков показались осужденному излишними, и в эту же ночь он собрался домой. Перед тем как покинуть медицинское учреждение, злоумышленник похитил устройство для раздачи Интернета и телевизор», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Врачи обнаружили пропажу быстро. Поэтому полицейские уже через несколько часов задержали злоумышленника у него дома. Все украденные вещи он вернул. Суд приговорил вора к 400 часам обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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