Sky News: Украине придется признать утрату территорий и принять условия Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украине в контексте конфликта придется принять условия Москвы для его завершения, заявил Саймон Диггинс
Украине в контексте конфликта придется принять условия Москвы для его завершения, заявил Саймон Диггинс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продолжают свое продвижение на фронте, поэтому у Украины нет шансов вернуть занятые российскими военными территории. Стране остается только принять условия Москвы для завершения конфликта, сообщил эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс. 

«У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории», — заявил Диггинс. Его слова приводит Sky News. 

Ранее появились мнения, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать страной ради власти. Отмечается, что украинский лидер может привести государство к капитуляции, при которой Полтавская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Черниговская области отойдут к РФ, пишет Pravda.Ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ продолжают свое продвижение на фронте, поэтому у Украины нет шансов вернуть занятые российскими военными территории. Стране остается только принять условия Москвы для завершения конфликта, сообщил эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.  «У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории», — заявил Диггинс. Его слова приводит Sky News.  Ранее появились мнения, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать страной ради власти. Отмечается, что украинский лидер может привести государство к капитуляции, при которой Полтавская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Черниговская области отойдут к РФ, пишет Pravda.Ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...