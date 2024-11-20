ВС РФ продолжают свое продвижение на фронте, поэтому у Украины нет шансов вернуть занятые российскими военными территории. Стране остается только принять условия Москвы для завершения конфликта, сообщил эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.
«У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории», — заявил Диггинс. Его слова приводит Sky News.
Ранее появились мнения, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать страной ради власти. Отмечается, что украинский лидер может привести государство к капитуляции, при которой Полтавская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Черниговская области отойдут к РФ, пишет Pravda.Ru.
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