Тысяча дней с начала СВО: какие территории освободили ВС РФ и когда закончится спецоперация. Карта

Спецоперация на Украине длится тысячу дней

19 ноября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

19 ноября настал тысячный день спецоперации России на Украине Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. Действия направлены на предотвращение дальнейшего насилия и защиту русскоязычного населения на этих землях. Сегодня — тысячный день проведения спецоперации. Что происходило в зоне СВО, куда продвинулись ВС РФ, какие потери понесли ВСУ и когда закончатся военные действия — в материале URA.RU. Причины начала СВО Потери ВСУ за время СВО Успехи России на данный момент Что освободили ВС РФ за последнее время Сколько санкций против России ввели за СВО Кто выступал в роли переговорщиков в российско-украинском конфликте Причины начала СВО Президент России Владимир Путин заявил о запуске специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года. Он указал, что главной задачей операции является «защита населения, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны властей Киева». По его словам, операция нацелена на прекращение насилия и обеспечение безопасности русскоязычных жителей этого региона. Демилитаризация Украины Одной из ключевых целей специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, является демилитаризация этой страны. Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, подчеркнул необходимость превращения Украины в нейтральное государство. Это предполагает закрепление юридического статуса, исключающего возможность вступления Украины в НАТО и размещение на ее территории ракетных комплексов альянса. Денацификация Украины Вторая значимая цель — денацификация Украины. Под этим термином подразумевается ряд мер, направленных на устранение дискриминации русскоязычного населения и предоставление русскому языку статуса второго государственного. Кроме того, предполагается прекращение преследований Украинской православной церкви и верующих, а также запрет на деятельность неонацистских организаций и политических партий, которые руководствуются идеями нацизма и фашизма. Изменение территориального статуса Донбасса 22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «евромайдан» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Третья цель касается изменения территориального статуса Донбасса. Россия поддерживает выход Украины за границы Донецкой и Луганской народных республик, которые, по мнению российской стороны, уже не являются частью их государства в результате референдума 2014 года. Перед началом военной операции, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Это было вызвано угрозой безопасности. 21 февраля 2022 года, после обращения лидеров ЛДНР, президент России признал независимость этих территорий, что стало предпосылкой к дальнейшим действиям России в регионе. Потери ВСУ за время СВО 27 февраля 2024 года потери украинских войск с начала спецоперации превышали 444 тысячи человек Фото: Официальный портал Киева Согласно последним данным, предоставленным Министерством обороны России, потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч человек. Отмечается, что с середины мая текущего года, когда начались активные операции группировки «Север», потери украинских сил значительно возросли. По данным ведомства, каждую неделю фиксируется не менее 10 тысяч потерь среди военнослужащих ВСУ. Успехи России на данный момент На различных направлениях фронта, включая Купянско-Сватовское и Покровское, российские войска активно расширяют зону контроля, проводя ожесточенные бои. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркивает, что несмотря на активные контратаки украинских войск, российские силы укрепляют свои позиции, особенно в районе Купянска. ВС РФ продвигаются сразу в нескольких населенных пунктах ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На направлении Курахово штурмовые подразделения продолжают боевые действия в Берестках, взяли под полный контроль населенный пункт Дальний и заняли новые позиции к западу от Трудового. В этом районе вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаки. Марочко также сообщил о формировании огневого мешка в районе Тернов и Торского, что создает серьезную угрозу окружения для украинской группировки возле Ямполовки в ДНР. В Курской области произошло серьезное столкновение: около тысячи украинских военнослужащих оказались в полном окружении российских войск. Ситуация обострилась, когда при попытке прорыва было уничтожено примерно 100 бойцов из элитных подразделений ВСУ, а двое были взяты в плен. По данным Associated Press, российская армия демонстрирует устойчивые успехи на территории Украины, особенно заметные к 1000-му дню спецоперации. Россия, как отмечается, укрепляет свои позиции, в то время как Киев сталкивается с серьезными вызовами в попытках минимизировать потери и поддерживать моральный дух своих войск. Украина испытывает трудности с обеспечением своих войск боеприпасами, что ухудшает ее стратегическое положение в конфликте. Падение Авдеевки означало значительный удар по оборонительным линиям страны, что позволило России усилить наступление на такие города, как Харьков. Карта: URA.RU Что освободили ВС РФ за последнее время В последнее время ВС РФ провели ряд операций в ДНР, в результате которых были освобождены населенные пункты Ленинское и Макаровка. Уточняется, что российские войска находятся в восьми километрах от Красноармейска, также контролируя поставки ВСУ в этот город. В марте 2022 года ВС РФ освободили Волноваху Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Также ВС РФ полностью зачистили село Новоселидовка в ДНР от бойцов ВСУ. Фиксируется активное продвижение российских войск на данном направлении. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об успешной операции в селе Дорожнянка. Оно расположено на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Российские военные неожиданно проникли на территорию Черниговской области. Вооруженные силы РФ успешно освободили населенные пункты Гремяч и Муравьи. Спецподразделения пересекли границу, исходя из Брянской области. Противник, ослабленный боевыми действиями, был деморализован и потерял способность к организованному сопротивлению. Отмечено, что основные силы ВСУ были ранее переброшены в сторону Курска. ВС РФ взяли под контроль поселок Новоалексеевка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Этот населенный пункт, находящийся на расстоянии приблизительно 13 километров от Красноармейска, был освобожден на покровском направлении. Сколько санкций против России ввели за СВО С начала специальной военной операции более 60 стран ввели санкции против России. Ведущими участниками санкционного давления стали США и страны Европейского союза, а также Великобритания, Канада, Япония, Новая Зеландия и ряд скандинавских стран. В феврале 2024 года новый пакет ограничений был принят сразу несколькими государствами. Санкции Запада коснулись практически всех сфер деятельности РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Евросоюз серьезно изменил визовую политику в отношении граждан России. Была отменена упрощенная процедура получения виз, стоимость визы увеличилась до 80 евро, а срок рассмотрения заявления увеличен до 45 дней. Также значительно сократились возможности получения долгосрочных виз, а въезд в некоторые страны ЕС стал полностью запрещен. Более 80% банковского сектора России оказались под санкциями. Крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, были отключены от системы SWIFT. Страны G7 заморозили резервы Центрального Банка РФ. Также были введены ограничения на криптовалютные операции для россиян и запрет на участие в публичных закупках в ЕС. США и ЕС ограничили импорт и экспорт многих товаров с Россией. Запрещен ввоз в Европу железа, угля, нефти, древесины, цемента, удобрений и алкоголя. Ограничения на экспорт в Россию касаются товаров для нефтепереработки, авиационных и космических запчастей, сложной электроники и других важных категорий товаров. Минфин США расширил определения, позволяющие вводить блокирующие санкции против любых юридических и физических лиц, связанных с критически важными для России секторами экономики, такими как металлургия. А также транспорт и аэрокосмическая отрасль. Япония заморозила активы центрального банка России и других крупных финансовых институтов, ограничила переводы и движение криптовалюты. Также страна ввела запрет на любые крупные инвестиции в российские проекты. Япония ужесточила визовый режим, ограничив доступ в страну для определенных категорий россиян и ввела эмбарго на импорт угля и нефти из России. Великобритания отключила все российские банки от возможности совершения платежей в фунтах и долларах, а также ограничила размер средств, которые россияне могут хранить на счетах в британских банках. Британия прекратила импорт угля и нефти из России и запретила экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также ряда других критически важных товаров и услуг. Путин считает, что санкции против РФ должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU К санкциям присоединились многие страны, включая Сингапур, Лихтенштейн, Исландию и другие. Они поддерживают ограничения, нацеленные на сдерживание военного и промышленного роста России, включая визовые ограничения и запреты на экспорт определенных товаров. Путин не раз отмечал, что санкции против России создают определенные проблемы для экономики и политики страны. Однако, несмотря на все трудности, они дают уникальные возможности для РФ. Санкции стимулируют развитие внутренних ресурсов и технологий, а также способствуют укреплению экономической независимости. Россия активно работает над замещением импорта, развитием собственного производства и налаживанием новых торговых связей с другими странами, не поддерживающими санкции. «Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода <…>. Россия нужна миру. И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это», — заявил Путин. Кто выступал в роли переговорщиков в российско-украинском конфликте Избранный президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях устроить переговоры между Россией и Украиной. Согласно его заявлениям, одной из первоочередных задач его нового срока будет попытка урегулировать длительный конфликт между этими странами. Казахстан выразил готовность стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая свою позицию сдержанного нейтралитета. Дипломат Василенко заявил, что Казахстан готов предоставить свои услуги, как только обе стороны конфликта выразят заинтересованность. С другой стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в переговорах, указывая на необходимость общения с теми силами, которые поддерживают Украину. Лидеры ОАЭ также предлагали свои услуги в качестве посредников, как отметила политолог Елена Супонина. Успешный опыт ОАЭ в гуманитарных операциях и обмене пленными может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта, а также в организации мирной конференции по восточноевропейскому кризису. Москва ценит желание партнеров в рамках БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Зеленским и обещал способствовать возобновлению зерновой сделки и достижению прекращения огня. Эрдоган подчеркнул веру в возможность завершения конфликта через диалог. С другой стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди также выражал готовность предложить посредничество в разрешении кризиса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий страну-члена ЕС и НАТО, может стать идеальным кандидатом для роли переговорщика, как отмечает политолог Андрей Суздальцев в разговоре с URA.RU. Китай через своего представителя в ООН Гэн Шуан заявлял о готовности создать условия для мирных переговоров и продолжать играть конструктивную роль в поиске политического решения кризиса. В ходе встречи с руководством МИД РФ в июне 2024 года, Владимир Путин озвучил новые условия для мирного урегулирования ситуации на Украине. Среди ключевых требований — вывод украинских войск с территорий, которые Москва считает своими, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что при выполнении этих условий Россия готова прекратить огневые действия. Дополнительным условием для мира является отказ Украины от планов вступления в НАТО. Путин также настаивает на денацификации и демилитаризации Украины. Путин выразил мнение, что отказ от предложенных условий будет означать продолжение конфликта, за что политическую и моральную ответственность несут украинская сторона и ее западные союзники. «Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса, а серьезный обстоятельный разговор по всем вопросам», — сообщил российский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. Действия направлены на предотвращение дальнейшего насилия и защиту русскоязычного населения на этих землях. Сегодня — тысячный день проведения спецоперации. Что происходило в зоне СВО, куда продвинулись ВС РФ, какие потери понесли ВСУ и когда закончатся военные действия — в материале URA.RU. Причины начала СВО Потери ВСУ за время СВО Успехи России на данный момент Что освободили ВС РФ за последнее время Сколько санкций против России ввели за СВО Кто выступал в роли переговорщиков в российско-украинском конфликте Президент России Владимир Путин заявил о запуске специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года. Он указал, что главной задачей операции является «защита населения, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны властей Киева». По его словам, операция нацелена на прекращение насилия и обеспечение безопасности русскоязычных жителей этого региона. Одной из ключевых целей специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, является демилитаризация этой страны. Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, подчеркнул необходимость превращения Украины в нейтральное государство. Это предполагает закрепление юридического статуса, исключающего возможность вступления Украины в НАТО и размещение на ее территории ракетных комплексов альянса. Вторая значимая цель — денацификация Украины. Под этим термином подразумевается ряд мер, направленных на устранение дискриминации русскоязычного населения и предоставление русскому языку статуса второго государственного. Кроме того, предполагается прекращение преследований Украинской православной церкви и верующих, а также запрет на деятельность неонацистских организаций и политических партий, которые руководствуются идеями нацизма и фашизма. Третья цель касается изменения территориального статуса Донбасса. Россия поддерживает выход Украины за границы Донецкой и Луганской народных республик, которые, по мнению российской стороны, уже не являются частью их государства в результате референдума 2014 года. Перед началом военной операции, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Это было вызвано угрозой безопасности. 21 февраля 2022 года, после обращения лидеров ЛДНР, президент России признал независимость этих территорий, что стало предпосылкой к дальнейшим действиям России в регионе. Согласно последним данным, предоставленным Министерством обороны России, потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч человек. Отмечается, что с середины мая текущего года, когда начались активные операции группировки «Север», потери украинских сил значительно возросли. По данным ведомства, каждую неделю фиксируется не менее 10 тысяч потерь среди военнослужащих ВСУ. На различных направлениях фронта, включая Купянско-Сватовское и Покровское, российские войска активно расширяют зону контроля, проводя ожесточенные бои. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркивает, что несмотря на активные контратаки украинских войск, российские силы укрепляют свои позиции, особенно в районе Купянска. На направлении Курахово штурмовые подразделения продолжают боевые действия в Берестках, взяли под полный контроль населенный пункт Дальний и заняли новые позиции к западу от Трудового. В этом районе вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаки. Марочко также сообщил о формировании огневого мешка в районе Тернов и Торского, что создает серьезную угрозу окружения для украинской группировки возле Ямполовки в ДНР. В Курской области произошло серьезное столкновение: около тысячи украинских военнослужащих оказались в полном окружении российских войск. Ситуация обострилась, когда при попытке прорыва было уничтожено примерно 100 бойцов из элитных подразделений ВСУ, а двое были взяты в плен. По данным Associated Press, российская армия демонстрирует устойчивые успехи на территории Украины, особенно заметные к 1000-му дню спецоперации. Россия, как отмечается, укрепляет свои позиции, в то время как Киев сталкивается с серьезными вызовами в попытках минимизировать потери и поддерживать моральный дух своих войск. Украина испытывает трудности с обеспечением своих войск боеприпасами, что ухудшает ее стратегическое положение в конфликте. Падение Авдеевки означало значительный удар по оборонительным линиям страны, что позволило России усилить наступление на такие города, как Харьков. В последнее время ВС РФ провели ряд операций в ДНР, в результате которых были освобождены населенные пункты Ленинское и Макаровка. Уточняется, что российские войска находятся в восьми километрах от Красноармейска, также контролируя поставки ВСУ в этот город. Также ВС РФ полностью зачистили село Новоселидовка в ДНР от бойцов ВСУ. Фиксируется активное продвижение российских войск на данном направлении. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об успешной операции в селе Дорожнянка. Оно расположено на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Российские военные неожиданно проникли на территорию Черниговской области. Вооруженные силы РФ успешно освободили населенные пункты Гремяч и Муравьи. Спецподразделения пересекли границу, исходя из Брянской области. Противник, ослабленный боевыми действиями, был деморализован и потерял способность к организованному сопротивлению. Отмечено, что основные силы ВСУ были ранее переброшены в сторону Курска. ВС РФ взяли под контроль поселок Новоалексеевка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Этот населенный пункт, находящийся на расстоянии приблизительно 13 километров от Красноармейска, был освобожден на покровском направлении. С начала специальной военной операции более 60 стран ввели санкции против России. Ведущими участниками санкционного давления стали США и страны Европейского союза, а также Великобритания, Канада, Япония, Новая Зеландия и ряд скандинавских стран. В феврале 2024 года новый пакет ограничений был принят сразу несколькими государствами. Евросоюз серьезно изменил визовую политику в отношении граждан России. Была отменена упрощенная процедура получения виз, стоимость визы увеличилась до 80 евро, а срок рассмотрения заявления увеличен до 45 дней. Также значительно сократились возможности получения долгосрочных виз, а въезд в некоторые страны ЕС стал полностью запрещен. Более 80% банковского сектора России оказались под санкциями. Крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, были отключены от системы SWIFT. Страны G7 заморозили резервы Центрального Банка РФ. Также были введены ограничения на криптовалютные операции для россиян и запрет на участие в публичных закупках в ЕС. США и ЕС ограничили импорт и экспорт многих товаров с Россией. Запрещен ввоз в Европу железа, угля, нефти, древесины, цемента, удобрений и алкоголя. Ограничения на экспорт в Россию касаются товаров для нефтепереработки, авиационных и космических запчастей, сложной электроники и других важных категорий товаров. Минфин США расширил определения, позволяющие вводить блокирующие санкции против любых юридических и физических лиц, связанных с критически важными для России секторами экономики, такими как металлургия. А также транспорт и аэрокосмическая отрасль. Япония заморозила активы центрального банка России и других крупных финансовых институтов, ограничила переводы и движение криптовалюты. Также страна ввела запрет на любые крупные инвестиции в российские проекты. Япония ужесточила визовый режим, ограничив доступ в страну для определенных категорий россиян и ввела эмбарго на импорт угля и нефти из России. Великобритания отключила все российские банки от возможности совершения платежей в фунтах и долларах, а также ограничила размер средств, которые россияне могут хранить на счетах в британских банках. Британия прекратила импорт угля и нефти из России и запретила экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также ряда других критически важных товаров и услуг. К санкциям присоединились многие страны, включая Сингапур, Лихтенштейн, Исландию и другие. Они поддерживают ограничения, нацеленные на сдерживание военного и промышленного роста России, включая визовые ограничения и запреты на экспорт определенных товаров. Путин не раз отмечал, что санкции против России создают определенные проблемы для экономики и политики страны. Однако, несмотря на все трудности, они дают уникальные возможности для РФ. Санкции стимулируют развитие внутренних ресурсов и технологий, а также способствуют укреплению экономической независимости. Россия активно работает над замещением импорта, развитием собственного производства и налаживанием новых торговых связей с другими странами, не поддерживающими санкции. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях устроить переговоры между Россией и Украиной. Согласно его заявлениям, одной из первоочередных задач его нового срока будет попытка урегулировать длительный конфликт между этими странами. Казахстан выразил готовность стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая свою позицию сдержанного нейтралитета. Дипломат Василенко заявил, что Казахстан готов предоставить свои услуги, как только обе стороны конфликта выразят заинтересованность. С другой стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в переговорах, указывая на необходимость общения с теми силами, которые поддерживают Украину. Лидеры ОАЭ также предлагали свои услуги в качестве посредников, как отметила политолог Елена Супонина. Успешный опыт ОАЭ в гуманитарных операциях и обмене пленными может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта, а также в организации мирной конференции по восточноевропейскому кризису. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Зеленским и обещал способствовать возобновлению зерновой сделки и достижению прекращения огня. Эрдоган подчеркнул веру в возможность завершения конфликта через диалог. С другой стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди также выражал готовность предложить посредничество в разрешении кризиса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий страну-члена ЕС и НАТО, может стать идеальным кандидатом для роли переговорщика, как отмечает политолог Андрей Суздальцев в разговоре с URA.RU. Китай через своего представителя в ООН Гэн Шуан заявлял о готовности создать условия для мирных переговоров и продолжать играть конструктивную роль в поиске политического решения кризиса. В ходе встречи с руководством МИД РФ в июне 2024 года, Владимир Путин озвучил новые условия для мирного урегулирования ситуации на Украине. Среди ключевых требований — вывод украинских войск с территорий, которые Москва считает своими, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что при выполнении этих условий Россия готова прекратить огневые действия. Дополнительным условием для мира является отказ Украины от планов вступления в НАТО. Путин также настаивает на денацификации и демилитаризации Украины. Путин выразил мнение, что отказ от предложенных условий будет означать продолжение конфликта, за что политическую и моральную ответственность несут украинская сторона и ее западные союзники.